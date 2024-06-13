好玩的展覽！「玩•頑石」黃瀅權石雕創作展登場

蕭勤國際文化藝術基金會即日起推出《玩•頑石》黃瀅權石雕創作展，特別的是，這是一場可以讓家長、孩子與石頭對話、接觸的展覽，要讓參觀的小朋友可以「盡量的摸」、「盡量的拿」、「盡量的玩」，只要記住「小心輕放」。
記者陳美嘉／高雄報導
蕭勤國際文化藝術基金會董事長吳素琴指出，平常在舉辦展覽的場所，帶著孩子的家長都會很嚴肅的告訴孩子「不要碰」、「不要摸」、「不要亂動」。但是，這一場定名為「玩」的展覽，就是要讓小朋友可以好好把「玩」。在展覽中，可以適度的碰觸、觸摸以感受石頭的溫度、形狀、觸感，並且參與體驗課程以及遊戲，小朋友還可以把作品拿到特別設計的軟墊子上，坐下來好好把玩。
藝術家黃瀅權過去就讀原東方工專美工科，曾任職平面媒體編輯，後來轉換人生跑道，曾先後進駐駁二、枋寮等藝術村成為駐村藝術家，並於2016年設立「枋寮312藝棧」，全心投入石雕藝術創作。《玩•頑石》石雕創作展主要是契合黃瀅權二十多年石雕藝術內涵本心的展現。
黃瀅權說，當他拿到一顆石頭時，會先跟石頭對視、思考，根據石頭的形狀思考要如何從簡雕刻，以適度的破壞，搭配石頭原本的形狀與肌理，創作出許多精彩的作品，在他看來是一種與大自然一起「玩」創作的過程。
專門為小朋友舉辦的《玩‧頑石》黃瀅權石雕創作展，即日起到7月14日在高雄市前鎮區鎮海路2號展出，民眾可預約參觀。