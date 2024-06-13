華信航空載嬌客！攜手北市動物園　空運栗喉蜂虎棄蛋

華信航空響應飛航做保育，參與臺北市立動物園栗喉蜂虎保育計畫，今（13）日下午13:50金門飛往台北的AE1268班機，協助將栗喉蜂虎棄蛋空運到台北。為運送這批特別嬌客特訂製專用保育盒，內附保溫袋及防撞緩衝材料，在華信航空金門機場櫃台由專人收受、運送，15:00飛機順利抵達松山機場，圓滿完成本次特別任務。
記者許若茵／台北報導
栗喉蜂虎是金門夏天獨有的夏候鳥，每年夏季都會飛到金門繁衍下一代。華信航空持續為稀有鳥類保育盡一份心力，自2015年起與臺北市立動物園、臺灣大學森林系合作，共同推動栗喉蜂虎棄蛋保育研究計畫，連續10年研究團隊每年都會前往金門，撿拾被鳥兒踢出巢外的棄蛋，由華信航空從金門小心翼翼、安全平穩地運送至台北，再交由動物園進行後續孵化照養工作。
臺北市立動物園特別感謝華信航空的協助，透過跨單位合作及企業力量的支持，逐步累積出豐碩的成果，現已成功孵育照養長大9隻成鳥在穿山甲館內飛翔。為延續域外族群穩定，動物園今年將再持續進行棄蛋保育計畫，採用調整後的棄蛋撿拾流程，期望透過成熟的孵育及照養技術，養育出更多栗喉蜂虎並進一步在園內繁殖。
華信航空台北、台中、高雄天天都有班機往返金門，歡迎旅客搭乘華信航空班機到金門欣賞夏日精靈栗喉蜂虎的美麗身影，並參加精彩生態親子導覽。華信航空也邀請旅客搭機響應保育，即日起到2024年12月31日止，憑華信航空登機證到臺北市立動物園遊客服務中心，就可兌換「保育宣言鑰匙圈」限量特色好禮。