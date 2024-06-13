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新板傑仕堡弊案燒！新壽副董向員工喊話　風雨後必能看到彩虹　

▲在新光金創辦人、前董事長吳東進因「新板傑仕堡」弊案遭調查，新光人壽副董事長洪士琪在股東會前夕，發信向員工信心喊話。（圖／資料照，記者葉政勳）
▲在新光金創辦人、前董事長吳東進因「新板傑仕堡」弊案遭調查，新光人壽副董事長洪士琪在股東會前夕，發信向員工信心喊話。（圖／資料照，記者葉政勳）

記者顏真真／台北報導

新北地檢署對新光金控旗下新光人壽投資「新板傑仕堡」進行調查，除大動作搜索新壽，並約談新光金創辦人、前董事長吳東進，最後以1億元交保。為提振員工士氣，新光人壽副董事長洪士琪在股東會前夕，今（13）日發給員工一封信，更以「車子往前跑，就能解決任何困難」期許同仁，不要讓這飄搖的風雨，改變理想和笑容，要讓理想和笑容來改變這風雨的飄搖，精誠合作勇敢向前，就一定能有無限的力量和希望，在這風風雨雨的動盪之後，就一定能看到日麗中天的彩虹。

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洪士琪表示，60年來，新光人壽的榮耀是在信譽第一、自重自尊的信條下所焠煉，更是新光所有同仁兢兢業業、精誠合作的職業生涯所鑄造；新光，是我們希望的春天，是我們光明的未來，更也是我們成就共好的一切。

他提到，去年，當我們勇敢地承擔了大家共同期許的改革信念，佈新除舊的法令規範是急切的，興利除弊的轉型蛻變是痛楚的，但我們從來沒有忘記，我們承諾的改革使命，就是為了讓一直信賴新光的所有保戶、長期支持的所有股東，和各位辛勤敬業的所有同仁，共享共榮來創造最大的價值實現。 

所幸，自今年1月3階業務改制以來，目前5、6月換算保費達成額已超越金融 海嘯後的新高，創造了15年來的新高點。我們的財務投資，在各相關部門的共同努力下，也顯著地增長，這都有賴於各位新光同仁無私的相互支援，和從不懈怠的團結合作。 

洪士琪說，雖然，外面風雨的挑戰並未停歇，沈重的磨錬還在考驗，但我們相信，所有堅守崗位的新光同仁，都有真誠良善的正念，我們也更相信，這些不同角度的爭執意見，都是盡責付出的奉獻，我們不僅尊重珍惜，也要祝福新光所有同仁平安喜樂，殊途同歸。 

最後，他更藉由最近這句正能量的台詞：「車子往前跑，就能解決任何困難」，期許新光所有同仁，不要讓這飄搖的風雨，改變了我們的理想和笑容，要讓我們的理想和笑容，來改變這風雨的飄搖；期許新光所有同仁，繼續堅持60年來不變的信念，繼續堅持做一個偉大的新光撐傘人，堅若磐石地撐起這把象徵新光的大雨傘，精誠合作勇敢向前，就一定能有無限的力量和希望，在這風風雨雨的動盪之後，就一定能看到日麗中天的彩虹。

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