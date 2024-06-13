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率考試院被提名人拜會！潘孟安曝：韓國瑜自稱是立院最溫和的人

▲總統府秘書長潘孟安今（13）日拜會立法院長韓國瑜。（圖／韓國瑜辦公室提供）
▲總統府秘書長潘孟安今（13）日拜會立法院長韓國瑜。（圖／韓國瑜辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

立法院日前通過國會職權相關修法，總統府已核可行政院覆議案並送至立法院。總統府秘書長潘孟安今（13）日拜會完立法院長韓國瑜後受訪時說，不管結果如何，總統府尊重表決結果，總統賴清德期待朝野有效對話；潘也透露，韓國瑜會中自稱是立法院最溫和的人，尊重國會自主及各黨團感覺。

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潘孟安下午率考試院正副院長、考試委員被提名人拜會韓國瑜。潘孟安會後受訪表示，老朋友相見特別歡喜，他今天特別代表賴清德連同考試委員拜會，考試委員任期到8月底，希望立法院審議順利，讓國家運作順利進行。

針對覆議案處理時程出爐，潘孟安回應，相信立法院早上朝野協商後，在表決時能重新審視，朝野有效對話、讓立法更加廣泛，不管結果如何，基本上總統府尊重表決結果，賴清德期待朝野有效對話，盡速跟社會對話。

媒體詢問，如何看待韓國瑜主持議事？潘孟安回應，韓國瑜稱他是立院最溫和的人，目前進入很多朝野協商程序、大家公開透明，尊重國會運作，國會自主不便置喙，尊重各黨團感覺。

對於廢除考監議題，潘孟安說，有各別立委提到廢除考監，這是立法院修憲的職權，基本上尊重，在未修憲前，都要依憲政運轉，因此如期提出讓立院審核。

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