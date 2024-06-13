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為何升準不升息？央行總裁稱不能太多Surprise　且這次要對付房市

▲中央銀行今（13）日召開第二季理監事會，調升存款準備率1碼，並祭出第6波選擇性信用管制，總裁楊金龍也在會後親自說明決策過程。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行今（13）日召開第二季理監事會，調升存款準備率1碼，並祭出第6波選擇性信用管制，總裁楊金龍也在會後親自說明決策過程。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

中央銀行今（13）日召開第2季理監事會議，如同市場預期沒有調升政策利率，而是祭出第6波選擇性信用管制措施，並調升存款準備率1碼、即0.25個百分點。對於為何升「準」不升「息」？央行總裁楊金龍在會後記者會表示，不能有太多的「Surprise」，而且「這一次的重點是房地產，而不是通膨」，透過「量」的管控，對通膨也會有抑制作用。

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其實，央行在2022年第1季理監事會，也是楊金龍任內首度升息1碼，後續又連5季調升政策利率息，合計共升息3碼，政策利率重貼現率升至1.875％，而期間利率一度「連3凍」，直到今年第1季意外升息半碼，累計此波升息已調升利率達3.5碼、升息了0.875個百分點。

不過，在這期間，央行除啟動升息，在2022年第2季及第3季也有調高存準率1碼，回收市場資金，落實緊縮方向，2022年第4季起至今年第1季未再調升存準率，不過，今日央行再次政策利率不動，但再次調高存準率1碼，累計已調高存款準備率達3碼、0.75個百分點，並同時祭出選擇性信用管制措施。

央行總裁楊金龍今日在會後記者會也提出解釋，調升存準率 1碼可收回市場游資約1200億元，再加上過往已有2次調升存準率經驗，合計這3次約收回游資3600億元，他強調，存準率屬貨幣政策流動性的管理工具之一，對通膨有抑制作用，是廣義的貨幣政策，此舉也可說是貨幣政策進一步緊縮。

至於為何只升「準」不升「息」？楊金龍表示，不能有太多的「Surprise」，而且我們要給市場的訊息，就是「這一次的重點在房地產，而不是通膨。」他說，在理監事會上，也有不少理事認為，通膨和房租及房價有關聯，央行透過存準率對「量」做管控，對通膨也會有抑制作用。

楊金龍也強調，央行對「房價」的關心主要在於對金融穩定的影響，關注的重點在於金融機構不動產貸放款的集中度，至於新青安，這是財政部提出的政策，財政部長莊翠雲也是央行的常務理事，她在會議中也有說明，財政部會對新青安提出配套措施，新青安的立意良善，至於有什麼漏洞，財政部會有配套，央行不會越俎代庖。 

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