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土屋太鳳下載交友軟體《完美配對》！奔現網友遇變態　父母超心痛

▲《完美配對謀殺案》中，土屋太鳳跟交友軟體上認識的網友見面，卻發現是不同人，還遇到恐怖殺人案件。（圖／華映娛樂）
▲《完美配對謀殺案》中，土屋太鳳跟交友軟體上認識的網友見面，卻發現是不同人，還遇到恐怖殺人案件。（圖／華映娛樂）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本女星土屋太鳳先前在《今際之國的闖關者》中展現俐落身手，堅強勇敢的形象深植觀眾心中。這次她在新主演的電影《完美配對謀殺案》中，化身性格溫順的平凡粉領族，卻因為慘遭跟蹤狂佐久間大介糾纏，人生從此陷入黑暗，歷經各種崩潰瞬間；土屋太鳳一度入戲太深，回家後整個人死氣沉沉，憔悴無力到讓家人擔心，她苦笑說：「比起拍《今際之國的闖關者》時的疲憊，這次更多的是心累。」

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▲金子信照和土屋太鳳（右）片中有精彩對手戲。（圖／華映娛樂）
▲金子信昭和土屋太鳳（右）片中有精彩對手戲。（圖／華映娛樂）
電影《完美配對謀殺案》描述婚禮企劃人員輪花（土屋太鳳 飾）過著忙碌且充實的職場生活，不擅長戀愛的她，因為同事推薦而下載交友軟體，她拿出勇氣跨出一步與網友約會，但出現在她眼前的卻是長得跟照片完全不一樣的陰沉怪人吐夢（佐久間大介 飾）。2人見面後，吐夢不死心糾纏、不停傳訊息給輪花，令她感到驚恐，只好求助於有業務往來的交友軟體工程師影山（金子信昭 飾），與此同時卻接連發生多起透過交友軟體結緣的夫妻慘遭殺害的駭人案件，而被害者的共通點，竟都曾在輪花工作的結婚會場舉辦婚禮。

土屋太鳳在片中有各種絕望嘶吼、崩潰痛哭的場面，被問起拍攝心境，她苦笑說：「與其說是辛苦，不如說是痛苦，痛苦到一度丟失了自我，我在結束拍攝回到家後，遲遲無法從角色的情緒裡走出來，看新聞時也總是忍不住關注一些陰暗的社會事件，渾身都覺得難受，家人看到我憔悴的樣子也很擔心我。我聽說只要體驗過高空跳傘就會澈底改變人生觀，一度動念想去試試，還趁著拍攝空檔認真找了相關資料，但後來還是沒機會飛去海外，也多虧了佐久間大介跟金子信昭在拍攝現場總是很開朗的打鬧嘻笑，我也從中獲得了一些療癒。」

跟土屋太鳳有激烈對手戲的齊藤由貴表示，拍攝時她能感受到土屋太鳳相當投入在角色中，但戲外她的善良跟熱情同樣令齊藤由貴印象深刻，「土屋個性真誠且對工作抱有高度熱情，她會主動靠近每一個人，所以在拍攝現場受到工作人員喜愛，這種特質很難得。」第一次跟土屋太鳳合作的導演內田英治也說：「土屋的角色心境轉折起伏激烈，拍攝時她必須一直保持恐懼跟緊張感，辛苦可想而知，但是她從不在鏡頭前顯露疲憊，專注力過人，真的很棒。」

明年將迎來30歲的土屋太鳳透露，《完美配對謀殺案》是她人生的重要作品之一，而回顧之前的演藝生涯，她說：「10多歲時，我參加選秀試鏡經常落選，也懷疑過自己是不是不適合演戲，但是正因為有過那段低潮的日子，我對現在自己所擁有的一切更加抱持感謝之情。」

土屋太鳳2005年出道後，憑藉日劇《小希的洋菓子》、電影《神劍闖江湖》、《跨越8年的新娘》等作品成為國民女演員，《完美配對謀殺案》則為她打開不同以往的懸疑驚悚新戲路。她經常扮演充滿活力的陽光女孩，這回則是演出安靜內斂的上班族，在片中深陷遭跟蹤狂佐久間大介糾纏的恐懼，並捲入離奇的連環殺人案，就連家人都受到牽連，她拍攝時一直在想怎麼會有人這麼慘，慘到連續遭遇這麼多不幸，同時也擔心自己無法完美駕馭角色，但仍盡最大努力演出。《完美配對謀殺案》6月14日在台上映。

▲《完美配對謀殺案》是土屋太鳳從影生涯中，最難拍攝的一部片。（圖／華映娛樂）
▲《完美配對謀殺案》是土屋太鳳從影生涯中，最難拍攝的一部片。（圖／華映娛樂）

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