土屋太鳳下載交友軟體《完美配對》！奔現網友遇變態　父母超心痛

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土屋太鳳在片中有各種絕望嘶吼、崩潰痛哭的場面，被問起拍攝心境，她苦笑說：「與其說是辛苦，不如說是痛苦，痛苦到一度丟失了自我，我在結束拍攝回到家後，遲遲無法從角色的情緒裡走出來，看新聞時也總是忍不住關注一些陰暗的社會事件，渾身都覺得難受，家人看到我憔悴的樣子也很擔心我。我聽說只要體驗過高空跳傘就會澈底改變人生觀，一度動念想去試試，還趁著拍攝空檔認真找了相關資料，但後來還是沒機會飛去海外，也多虧了佐久間大介跟金子信昭在拍攝現場總是很開朗的打鬧嘻笑，我也從中獲得了一些療癒。」
跟土屋太鳳有激烈對手戲的齊藤由貴表示，拍攝時她能感受到土屋太鳳相當投入在角色中，但戲外她的善良跟熱情同樣令齊藤由貴印象深刻，「土屋個性真誠且對工作抱有高度熱情，她會主動靠近每一個人，所以在拍攝現場受到工作人員喜愛，這種特質很難得。」第一次跟土屋太鳳合作的導演內田英治也說：「土屋的角色心境轉折起伏激烈，拍攝時她必須一直保持恐懼跟緊張感，辛苦可想而知，但是她從不在鏡頭前顯露疲憊，專注力過人，真的很棒。」
明年將迎來30歲的土屋太鳳透露，《完美配對謀殺案》是她人生的重要作品之一，而回顧之前的演藝生涯，她說：「10多歲時，我參加選秀試鏡經常落選，也懷疑過自己是不是不適合演戲，但是正因為有過那段低潮的日子，我對現在自己所擁有的一切更加抱持感謝之情。」
土屋太鳳2005年出道後，憑藉日劇《小希的洋菓子》、電影《神劍闖江湖》、《跨越8年的新娘》等作品成為國民女演員，《完美配對謀殺案》則為她打開不同以往的懸疑驚悚新戲路。她經常扮演充滿活力的陽光女孩，這回則是演出安靜內斂的上班族，在片中深陷遭跟蹤狂佐久間大介糾纏的恐懼，並捲入離奇的連環殺人案，就連家人都受到牽連，她拍攝時一直在想怎麼會有人這麼慘，慘到連續遭遇這麼多不幸，同時也擔心自己無法完美駕馭角色，但仍盡最大努力演出。《完美配對謀殺案》6月14日在台上映。