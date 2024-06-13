全國科展7/22臺南登場　黃偉哲邀親子來看科展、逛博物館

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黃偉哲表示，臺灣學子屢屢站上國際舞台，在數理科學競賽贏得許多傲人成果，而全國科展也是讓科學新星大放異彩的舞台，透過師長的指導，讓在臺灣受教育的孩子，也一樣能表現出色，未來發展充滿各種可能性，也或許有一天，能成為下一個黃仁勳或蘇姿丰。
他也提到，臺南不僅是文化之都、美食之都，也是科學教育重鎮、科技新城，透過科展活動、參訪博物館及科學館，可以拓展視野、激發創意，歡迎全國各地民眾在暑假期間陪孩子一起到臺南看科展、逛博物館，相信可以收穫滿滿。
鄭新輝表示，今年以「趣味科展、精彩臺南」為活動標語，規劃一系列趣味、精彩的活動。「科學教育博覽會」邀請臺灣微軟、臺灣半導體研究中心、臺灣智駕測試實驗室以及國立成功大學設置主題館，另有超過100個科學互動攤位，歡迎小朋友與家長暑假到臺南共同體驗科學的奧妙。
館長劉火欽表示，全國科展參展作品來自全國超過1萬件作品，選出約400件作品以及超過2,000位師生參展，非常推薦家長帶著孩子來到科展觀摩不同科學領域的優秀作品，培養孩子對科學的興趣。感謝臺南市大力支持，讓這屆科展更具有國際觀與可看性，推薦全國家長帶著孩子一起到臺南感受科學，同時也能參訪感受在地文化。
此外，教育局籌劃的「科學之旅」系列活動，規劃左鎮化石園區、山上水道博物館、兒童科教育館、四草生態體驗、安平古堡等市區、山線、海線共9條參訪路線，讓參賽師生深度認識臺南，體驗臺南之美。「大師講座」則邀請到國家太空中心主任吳宗信博士蒞臨演講「追求臺灣太空夢」，一窺太空科學的奧妙。另外，「科展指導教師交流工作坊」提供優質的科學研究觀摩與交流的機會，歡迎帶隊的指導教師踴躍參加。