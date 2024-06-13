樂天桃猿3:2讓中信兄弟苦吞3連敗！江坤宇要命失誤成比賽分水嶺

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這場1局上樂天開路先鋒陳晨威就擊出安打，2出局後「小胖」林泓育適時安打先馳得點。第3局中信兄弟岳東華四壞球上壘，高宇杰觸擊造成樂天先發投手魔神樂暴傳，中信兄弟攻佔一、三壘，岳政華安打攻下追平分。
4局下中信兄弟靠著2次四壞球和江坤宇安打攻佔滿壘，高宇杰擊出高飛犧牲打，中信兄弟反以2:1超前比數。
中信兄弟陳琥在8局登板，張閔勛獲保送後，樂天桃猿換上鍾玉成代跑，陳晨威打出的內野滾地球讓鍾玉成上到二壘，接下來陳琥在牽制的時候發生失誤。
兩人出局後中信兄弟換上呂彥青面對梁家榮，游擊手江坤宇此時卻發生接球失誤，雖然緊急將球撿起傳向一壘，但也讓三壘上的鍾玉成回到本壘攻下追平分。
9局上，呂彥青在兩人出局後先被余德龍打出深遠的二壘安打，隨後在面對林政華的時候，一顆曲球失投掉到紅中的位置，林政華敲出三壘安打，一棒超前比數。
樂天投手群9局推出守護神陳柏豪後援，儘管花了超過20球才成功關門，陳柏豪依舊收下生涯第15次救援成功，拿下勝利。
富邦陳真開轟 上演大逆轉
新莊球場則是上演富邦悍將跟味全龍之爭，富邦後來居上，陳真在8局下轟出追平2分砲，加上戴培峰在9局下敲出再見安打，終場以6:5贏球。
台鋼雄鷹陳文杰轉隊後首轟 魔鷹轟3分砲
台鋼雄鷹今天在主場澄清湖球場出戰統一獅，台鋼在6局下由陳文杰開轟，也是他本季首轟，轉隊後第一發全壘打，加上魔鷹在8局下3分砲，終場以5:2擊敗獅隊。