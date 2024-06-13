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樂天桃猿3:2讓中信兄弟苦吞3連敗！江坤宇要命失誤成比賽分水嶺

▲中信兄弟游擊手江坤宇發生要命失誤，讓樂天桃猿以3:2擊敗中信兄弟。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中信兄弟游擊手江坤宇發生要命失誤，讓樂天桃猿以3:2擊敗中信兄弟。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者吳政紘/綜合報導

中職樂天桃猿今（13）日出戰中信兄弟，靠著外野手林政華9局擊出致勝三壘打，終場樂天就以3:2擊敗中信兄弟，樂天贏得3連勝，力保排名第2，中信兄弟苦吞3連敗，此役中信兄弟先發投手艾士特第1局被擊出2支安打失分後，一度連續解決10名打者，投到7局結束只再被擊出3支安打，不過8局中信兄弟起用陳琥中繼，一上場投出四壞球，再發生牽制失誤，江坤宇發生要命失誤，讓樂天跑回追平分。9局上樂天余德龍擊出二壘打，林政華擊出三壘安打攻下超前分，終場就以3:2贏球。

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中信兄弟一度領先　牛棚再度放火

這場1局上樂天開路先鋒陳晨威就擊出安打，2出局後「小胖」林泓育適時安打先馳得點。第3局中信兄弟岳東華四壞球上壘，高宇杰觸擊造成樂天先發投手魔神樂暴傳，中信兄弟攻佔一、三壘，岳政華安打攻下追平分。

4局下中信兄弟靠著2次四壞球和江坤宇安打攻佔滿壘，高宇杰擊出高飛犧牲打，中信兄弟反以2:1超前比數。

中信兄弟陳琥在8局登板，張閔勛獲保送後，樂天桃猿換上鍾玉成代跑，陳晨威打出的內野滾地球讓鍾玉成上到二壘，接下來陳琥在牽制的時候發生失誤。

兩人出局後中信兄弟換上呂彥青面對梁家榮，游擊手江坤宇此時卻發生接球失誤，雖然緊急將球撿起傳向一壘，但也讓三壘上的鍾玉成回到本壘攻下追平分。

9局上，呂彥青在兩人出局後先被余德龍打出深遠的二壘安打，隨後在面對林政華的時候，一顆曲球失投掉到紅中的位置，林政華敲出三壘安打，一棒超前比數。

樂天投手群9局推出守護神陳柏豪後援，儘管花了超過20球才成功關門，陳柏豪依舊收下生涯第15次救援成功，拿下勝利。

富邦陳真開轟　上演大逆轉

新莊球場則是上演富邦悍將跟味全龍之爭，富邦後來居上，陳真在8局下轟出追平2分砲，加上戴培峰在9局下敲出再見安打，終場以6:5贏球。

台鋼雄鷹陳文杰轉隊後首轟　魔鷹轟3分砲

台鋼雄鷹今天在主場澄清湖球場出戰統一獅，台鋼在6局下由陳文杰開轟，也是他本季首轟，轉隊後第一發全壘打，加上魔鷹在8局下3分砲，終場以5:2擊敗獅隊。



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