貴金屬價格飆升！日本民眾瘋「賣假牙」 連電纜也被偷去變賣
貴金屬市價飆升，世界黃金協會發現包括中國、越南、日本等國都展現出對黃金的狂熱需求，美國銀行更看好黃金和白銀的走勢。根據日媒報導，當地一家收購牙科用貴金屬的公司，過去一年來收購二手銀牙的數量成長了1.5倍至2倍，這類生活當中的貴金屬意外成為民眾拿去變賣的熱門項目。
國際中心楊智傑／綜合報導
《日本經濟新聞》指出，日本民眾近期變賣銀牙的比例增加，收購牙科用貴金屬的「shikakin」社長新崎哲雄透露，自去年起收購二手銀牙的數量持續成長，5月以來甚至有天收購10公斤銀牙的例子，不過銀價持續攀升的同時，竊盜變賣的件數也跟著變多，今年西日本大學醫院就傳出銀牙遭人私下偷帶走的問題。
報導提到，日本警視廳彙整去年所有貴金屬竊盜件數，統計結果發現比起2020年開始調查的件數還要高3倍，而竊盜件數和金屬價格上漲也成正比，其中最常遭人偷竊的是太陽能發電廠的電纜，去年共2889件，失竊案數最高的茨城縣當中，關於太陽能發電設施遭竊的案件高達1675件，佔了全體的58%。
世界黃金協會認為，由於亞洲地區的黃金消費不斷攀升，黃金市場的重心正向東移，包括中國、越南、日本等國都展現出對黃金的狂熱需求，美國銀行也預測白銀價格在2024年下半年至2025年間持續上漲，同時預測到2025年黃金價格將達到每盎司3000美元。