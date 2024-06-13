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貴金屬價格飆升！日本民眾瘋「賣假牙」　連電纜也被偷去變賣

▲貴金屬市價飆升，日本收購牙科用貴金屬的公司發現過去一年收購二手銀牙的數量增長翻倍。（圖／取自Unsplash）
▲貴金屬市價飆升，日本收購牙科用貴金屬的公司發現過去一年收購二手銀牙的數量增長翻倍。（圖／取自Unsplash）

國際中心楊智傑／綜合報導

貴金屬市價飆升，世界黃金協會發現包括中國、越南、日本等國都展現出對黃金的狂熱需求，美國銀行更看好黃金和白銀的走勢。根據日媒報導，當地一家收購牙科用貴金屬的公司，過去一年來收購二手銀牙的數量成長了1.5倍至2倍，這類生活當中的貴金屬意外成為民眾拿去變賣的熱門項目。

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《日本經濟新聞》指出，日本民眾近期變賣銀牙的比例增加，收購牙科用貴金屬的「shikakin」社長新崎哲雄透露，自去年起收購二手銀牙的數量持續成長，5月以來甚至有天收購10公斤銀牙的例子，不過銀價持續攀升的同時，竊盜變賣的件數也跟著變多，今年西日本大學醫院就傳出銀牙遭人私下偷帶走的問題。

報導提到，日本警視廳彙整去年所有貴金屬竊盜件數，統計結果發現比起2020年開始調查的件數還要高3倍，而竊盜件數和金屬價格上漲也成正比，其中最常遭人偷竊的是太陽能發電廠的電纜，去年共2889件，失竊案數最高的茨城縣當中，關於太陽能發電設施遭竊的案件高達1675件，佔了全體的58%。

世界黃金協會認為，由於亞洲地區的黃金消費不斷攀升，黃金市場的重心正向東移，包括中國、越南、日本等國都展現出對黃金的狂熱需求，美國銀行也預測白銀價格在2024年下半年至2025年間持續上漲，同時預測到2025年黃金價格將達到每盎司3000美元。

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