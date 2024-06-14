為馬斯克開綠燈！特斯拉股東正式批准560億美元薪酬　股價飆近3%

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爭議薪酬方案
特斯拉在2018年向馬斯克提出，先以不支薪為條件，若公司達到特定的營運目標，馬斯克便可獲得公司股份作為酬勞，並能分批解鎖選擇權獎勵，以較低的價格購買更多股票、賣出獲利，以2018年授予選擇權時的估計價值來看，約為560億美元。
然而，並非所有股東都同意此方案，而1位德拉瓦州的法官也在今年1月以投資者獲得資訊不足為由，質疑薪酬協議的公平性，撤銷了該方案。特斯拉董事會隨後在提供新揭露資訊的情況下，再次提交了方案進行投票，馬斯克也表達不滿，直言：「永遠不要在德拉瓦州註冊你的公司」，並將薪酬方案與遷移公司註冊地點一併提交表決。
法律之戰尚未結束
波士頓學院法學院的教授昆恩（Brian Quinn）認為，事情還沒結束，德拉瓦州法官將仔細審查投票結果，並要求特斯拉證明這項投票並非受馬斯克脅迫。
此外，對於特斯拉將公司註冊地點，從德拉瓦州遷至德州一事，昆恩也表達懷疑：「如果決定離開德拉瓦州的人，是濫用治理體系的股東們，我猜該州法官反而會很高興看到他們離開。」
分析師怎麼看？
Emarketer分析師哈曼儂（Grace Hammon）認為，儘管馬斯克在特斯拉仍然是一個爭議性的人物、還是有些股東不喜歡他，但他的560億美元薪酬方案獲得批准其實並不令人意外，馬斯克很確定多數股東仍然重視他的存在，不願意拿特斯拉的未來去冒險。
紐約投資管理公司「Tsai Capital」的總裁克里斯多福（Christopher Tsai）表示，人們投資特斯拉，是因為相信馬斯克也相信這家公司，股東們的結論就是：「付錢給他，讓我們繼續前進。」
喬治城大學商學院教授蕭魯茲爾（Jason Schloetzer）指出，這表明股東們相信，馬斯克是唯一擁有未來最佳戰略的人，但風險就是特斯拉將變得更加依賴馬斯克。
Leverage Shares 資深研究員、同時也是特斯拉股東的山迪（Sandeep Rao）則聲稱，這證明了馬斯克的正確性，並緩解了一些投資者對他是否無心特斯拉事務的擔憂，但反對薪酬方案的大股東們，可能會因此轉往其他地方，特別是考慮到特斯拉最近下滑的業績、日益激烈的競爭環境。