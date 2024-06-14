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為馬斯克開綠燈！特斯拉股東正式批准560億美元薪酬　股價飆近3%

▲特斯拉股東大會表決通過執行長馬斯克（Elon Musk，圖）的560億美元薪酬方案。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉股東大會表決通過執行長馬斯克（Elon Musk，圖）的560億美元薪酬方案。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

特斯拉股東大會於美國當地時間13日登場，作為本輪股東大會季最後的重大事件之一，執行長馬斯克（Elon Musk）的560億美元薪酬方案備受關注。最新消息是，該決議已獲特斯拉股東投票批准，儘管馬斯克前一天就已放出風聲，週四特斯拉股價仍上漲約2.9%。

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綜合《路透社》、《CNBC》等外媒報導，雖然遭到部分大型投資機構反對、也不代表能就此推翻德拉瓦州法院先前的判決，但股東們通過馬斯克的薪酬案，仍為馬斯克提供了公共關係方面的勝利，有助於他後續說服法院。

爭議薪酬方案

特斯拉在2018年向馬斯克提出，先以不支薪為條件，若公司達到特定的營運目標，馬斯克便可獲得公司股份作為酬勞，並能分批解鎖選擇權獎勵，以較低的價格購買更多股票、賣出獲利，以2018年授予選擇權時的估計價值來看，約為560億美元。

然而，並非所有股東都同意此方案，而1位德拉瓦州的法官也在今年1月以投資者獲得資訊不足為由，質疑薪酬協議的公平性，撤銷了該方案。特斯拉董事會隨後在提供新揭露資訊的情況下，再次提交了方案進行投票，馬斯克也表達不滿，直言：「永遠不要在德拉瓦州註冊你的公司」，並將薪酬方案與遷移公司註冊地點一併提交表決。

▲電動車大廠特斯拉銷售量下滑，在澳洲更出現「特斯拉墳場」，大量新車停等滯銷。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉身為全球知名的電動車大廠，近年卻因中國電動車品牌崛起，市場競爭壓力日益增加，業績和收益都有下滑趨勢，部分投資人也擔心身兼多職的馬斯克，並沒有全心在管理特斯拉。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
法律之戰尚未結束

波士頓學院法學院的教授昆恩（Brian Quinn）認為，事情還沒結束，德拉瓦州法官將仔細審查投票結果，並要求特斯拉證明這項投票並非受馬斯克脅迫。

此外，對於特斯拉將公司註冊地點，從德拉瓦州遷至德州一事，昆恩也表達懷疑：「如果決定離開德拉瓦州的人，是濫用治理體系的股東們，我猜該州法官反而會很高興看到他們離開。」

分析師怎麼看？

Emarketer分析師哈曼儂（Grace Hammon）認為，儘管馬斯克在特斯拉仍然是一個爭議性的人物、還是有些股東不喜歡他，但他的560億美元薪酬方案獲得批准其實並不令人意外，馬斯克很確定多數股東仍然重視他的存在，不願意拿特斯拉的未來去冒險。

紐約投資管理公司「Tsai Capital」的總裁克里斯多福（Christopher Tsai）表示，人們投資特斯拉，是因為相信馬斯克也相信這家公司，股東們的結論就是：「付錢給他，讓我們繼續前進。」

喬治城大學商學院教授蕭魯茲爾（Jason Schloetzer）指出，這表明股東們相信，馬斯克是唯一擁有未來最佳戰略的人，但風險就是特斯拉將變得更加依賴馬斯克。

Leverage Shares 資深研究員、同時也是特斯拉股東的山迪（Sandeep Rao）則聲稱，這證明了馬斯克的正確性，並緩解了一些投資者對他是否無心特斯拉事務的擔憂，但反對薪酬方案的大股東們，可能會因此轉往其他地方，特別是考慮到特斯拉最近下滑的業績、日益激烈的競爭環境。

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