央行調升存款準備率+限貸6成打房 建商認了：衝擊蛋白區房市買氣
房價驚驚漲，中央銀行13日召開第2季理監事會議，大動作調升存款準備率1碼（0.25個百分點），將於7月1日實施；另一方面，將在6月14日起，調降自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為6成，此次是央行繼2020年12月以來，接連祭出5波選擇性信用管制，本季再推出第6波，瞄準近期房市過熱，買房亂象頻傳，希望藉由信用管制抑止炒房。但這真的可以打擊熱絡的房市嗎？
家庭消費中心/綜合報導
吉田開發建設副總蔡耀德表示，有些在蛋白區的案子必須三思了，可能短期會有盡快獲利了結的現象，但房價變動性恐怕不大，而是以其他的配套措施來推案，例如送電器用品、冷氣等，買房送裝潢設備的概念，加碼一些條件給消費者。
蔡耀德進一步分析，現在危老都更需求量大，建商選擇在重點區域投資開發，其實未來的獲利也能補償被限縮的資金壓力。不過這次央行的打炒房措施，的確會讓蛋白區買氣稍微降溫，但相對的，市場資金恐怕會集中在蛋黃區，首當其衝的依舊是自住客。蔡耀德認為，其實政府應該要著重在興建社會住宅，更能直接滿足到自住客需求。
景文科大財務金融系副教授章定煊分析，其實對建商衝擊不大，這次央行只是要避免銀行資金過度集中在房地產上，對於房市價量不會有太大影響，對於第二戶購屋民眾的影響，1成差距其實感受度不大，對現金流大的投資客更沒有影響。