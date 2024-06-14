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台積電躍升全球第八大！ 謝金河：看好台灣的人有福氣

▲財信傳媒董事長謝金河聲稱，近期台積電ADR來到174.07美元，市值跑到8968.85億美元，正式打敗柏克夏A股，成為全球第八大市值企業。（圖／美聯社／達志影像）
▲財信傳媒董事長謝金河聲稱，近期台積電ADR來到174.07美元，市值跑到8968.85億美元，正式打敗柏克夏A股，成為全球第八大市值企業。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

新冠疫情後這幾年，有關台灣「全球半導體中心」地位的討論不曾間斷，近期更因為AI浪潮、輝達崛起，晶片產能越發受到重視。財信傳媒董事長謝金河就直言，近期台積電ADR來到174.07美元，市值跑到8968.85億美元，正式打敗柏克夏A股，成為全球第八大市值企業，「大洗牌的年代，看好台灣的人有福氣」。

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謝金河14日在臉書粉專發文，提到這一期的時代雜誌封面是賴清德總統，提到兩岸互不隸屬，以及展望未來的信心，不過仍有親中媒體稱呼中國，只敢用一個「陸」字，好像臣民跪在地上跟主子說話。只是，這些年兩岸的經濟實力有了很大的變化，台灣科技產業越發強大，這次黃仁勳言必稱台灣，又不斷強調台灣是一個偉大的國家，中國很生氣，但卻拿他沒辦法。對比先前摩根大通的董事長戴蒙說，摩根大通的壽命會比中國共產黨長，中國立刻要他認錯道歉、戴蒙也立即收回說過的話，這次中國派國台辦出來要黃仁勳更正，看起來只是「交代一下」而已。

▲賴清德再度登上時代雜誌封面人物。（圖／翻攝Time網站）
▲賴清德再度登上時代雜誌封面人物。（圖／翻攝Time網站）
謝金河接著說，在中國經濟奔馳的時代，中國的企業家往來台灣，都沒有把台灣放在眼裡，比如2013年馬雲來台和張忠謀對談，2個人坐在一起，像是一對爺爺和孫子，馬雲會後接受媒體訪問時甚至表示台灣沒有希望，結果卻是馬雲比張忠謀還要早退休。反觀最近廣達的林百里說AI太好玩了，訂單太多，不能那麼早退休，那些當初馬雲口中「沒有希望的人」，每天都很起勁在研發創新，越忙越長壽，工作儼然成為樂趣。

謝金河還提到，這2天全球股市出現巨大變化，蘋果宣示和Open AI合作，市場對下一個世代的AI手機寄予厚望，蘋果股價衝上220美元，市值3.285兆美元，打敗微軟的3.282兆，重登冠軍寶座；輝達也將市值拉升至3.194兆美元，3家巨無霸巿值加起來是9.762兆美元，幾乎等於全中國股市加起來的市值總和，從資本市值就可以看到美國和中國的差距。

▲蘋果（Apple Inc）於今（11）日凌晨的全球開發者大會（WWDC）宣布了「Apple intelligence」系統，但「蘋果AI」只支援iPhone 15 Pro或iPhone 15 Pro Max。（圖／擷自蘋果YouTube）
▲蘋果（Apple Inc）於全球開發者大會（WWDC）宣布了「Apple intelligence」系統。（圖／擷自蘋果YouTube）
此外，全世界也發現台積電的重要性，沒有台積電，輝達什麼都不是，台積電ADR已經跑到174.07美元，市值跑到8968.85億美元，正式打敗柏克夏A股，成為全球第八大市值企業，現在台積電市值是三星的1.95倍，英特爾的5.86倍，台積電的股價到935元，市值逾24兆台幣，台灣股市的市值逾70兆台幣，換算成美元已經超過德國，成為全球第10大。

最後，謝金河指出，黃仁勳告訴大家，台灣是世界的核心，也許大家聽不懂，但是這2天，從微軟，Google，到Amazon都宣布在台灣設立完全使用綠電的資料中心，就應該能感受到台灣的重要性。過去1年，台灣企業市值不斷往前衝，中國只能努力「吃台灣豆腐」，把台灣的企業納入中國版圖，又冠上中國台灣，忘了尊重，只懂霸凌，只會讓兩岸的距離越來越遠。

▲黃仁勳（圖／記者陳明中攝，2024.6.2）
▲輝達執行長黃仁勳近日來台，曾說台灣是重要國家。（圖／記者陳明中攝，2024.6.2）

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