台積電躍升全球第八大！ 謝金河：看好台灣的人有福氣

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謝金河接著說，在中國經濟奔馳的時代，中國的企業家往來台灣，都沒有把台灣放在眼裡，比如2013年馬雲來台和張忠謀對談，2個人坐在一起，像是一對爺爺和孫子，馬雲會後接受媒體訪問時甚至表示台灣沒有希望，結果卻是馬雲比張忠謀還要早退休。反觀最近廣達的林百里說AI太好玩了，訂單太多，不能那麼早退休，那些當初馬雲口中「沒有希望的人」，每天都很起勁在研發創新，越忙越長壽，工作儼然成為樂趣。
謝金河還提到，這2天全球股市出現巨大變化，蘋果宣示和Open AI合作，市場對下一個世代的AI手機寄予厚望，蘋果股價衝上220美元，市值3.285兆美元，打敗微軟的3.282兆，重登冠軍寶座；輝達也將市值拉升至3.194兆美元，3家巨無霸巿值加起來是9.762兆美元，幾乎等於全中國股市加起來的市值總和，從資本市值就可以看到美國和中國的差距。
此外，全世界也發現台積電的重要性，沒有台積電，輝達什麼都不是，台積電ADR已經跑到174.07美元，市值跑到8968.85億美元，正式打敗柏克夏A股，成為全球第八大市值企業，現在台積電市值是三星的1.95倍，英特爾的5.86倍，台積電的股價到935元，市值逾24兆台幣，台灣股市的市值逾70兆台幣，換算成美元已經超過德國，成為全球第10大。
最後，謝金河指出，黃仁勳告訴大家，台灣是世界的核心，也許大家聽不懂，但是這2天，從微軟，Google，到Amazon都宣布在台灣設立完全使用綠電的資料中心，就應該能感受到台灣的重要性。過去1年，台灣企業市值不斷往前衝，中國只能努力「吃台灣豆腐」，把台灣的企業納入中國版圖，又冠上中國台灣，忘了尊重，只懂霸凌，只會讓兩岸的距離越來越遠。