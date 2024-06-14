《綜藝大集合》、《全民星攻略》都給真的？釣出主持人籃籃親解答
綜藝節目為了收視率，常會有推陳出新的行銷手法。由胡瓜主持的《綜藝大集合》，還有曾國城主持的《全民星攻略》，節目中只要挑戰成功，就可以拿回獎金、禮品，有網友疑惑「這種有獎金的節目，到底有沒有真的發獎金吶？」對此，參加過節目的嘻小瓜、《綜藝大集合》主持人籃籃都親自解答，「有喔獎金都是真的！快來玩。」
記者薛羽彤／綜合報導
有網友好奇綜藝節目的發獎金的型態真實性為何，在Threads發問「真的好好奇《綜藝大集合》或《全民星攻略》這種有獎金的節目，到底有沒有真的發獎金吶…？」貼文吸引到藝人留言，嘻小瓜表示「《綜藝大集合》都發真的！！藝人也會得到獎金，而且瓜哥都會盡力幫觀眾得到獎金！！算是有良心的製作單位！」他還爆料有些製作單位，真的會將獎金收回，「某些製作單位說是比賽但獎金都要收回，然後能凹藝人的部份，也是不會給錢！能多凹就凹，例如很常叫我編舞都是免費的唷！」
其他網友以實際經驗替原PO解答，表示以上兩個節目都是玩真的，「全民星攻略的禮物真的都會給藝人」、「有！大集合是真的有發錢也真的有主委加碼」、「全民星攻略真的有禮物，我跟先生拿過人體工學椅！」、「真的有，我拿過綜藝大集合5000元」；《綜藝大集合》主持人籃籃也在底下留言「有喔獎金都是真的！快來玩。」但也有其他網友透露，《綜藝大集合》製作單位會篩選民眾，實力太強的不能參加。
此外，也有網友透露徐乃麟的麻將節目《挑戰吧！大神》也是真的拿獎金，「參加過乃哥的麻將節目贏2萬多，全部實拿！」不過也有網友爆料早期徐乃麟的麻將節目《至尊百家樂》無法實拿獎金，且開錄前就會跟民眾說清楚，「參加過乃哥麻將節目，節目上拿到15萬，實際只拿2萬，這是到場錄影後，製作單位要你簽同意書同意這個規定的。」