99.9萬起！最殺電動車MG4來了　真實試駕心得曝：零百3.7秒超爽的

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Andy老爹在臉書分享MG4試駕心得，直呼：「真的是很香的一部電動車！」指出MG4的NEDC續航力為491km，動力有435匹，0~100km加速原廠公布3.8秒，但他個人實測是3.7秒，大喊超爽！
不過，MG4也有缺點，Andy老爹直指後座沒有冷氣出風口、沒有天窗、後座充電沒有Type-C，以及目前不支援OTA，有點可惜。他也點出，MG4高速行駛中，底盤聲音稍微明顯一點，認為因為要對應435匹的馬力，「懸吊可以再硬一些」，提醒原廠沒有贈送家用充電樁，車主必須額外購買。
MG4車格定調為中小型掀背電動鋼砲，車友一度熱議MG4可能會「衝擊」到同集團的Luxgen n⁷銷量，此外同級對手還有Ford Focus五門、Mazda 3五門及近期新發表的Toyota Corolla Altis GR Sport。
MG Taiwan宣布，除了針對可設置家用充電樁的車主提供專屬補貼優惠價，上市初期還推出輕鬆入主方案，以涵蓋達全台75％快慢充電網絡資源，讓車主購車時可選擇價值1萬元充電儲值金至iCHARGING、YES!來電、U-POWER、EVOASIS、TAIL、EVALUE、NOODOE共7家充電營運商為愛車充電，其中iCHARGING另獨家提供4個月免費無限充電服務可供選擇，完整規劃內容輕鬆消弭MG4車主里程焦慮，無痛上手純電駕馭新體驗。