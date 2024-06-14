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99.9萬起！最殺電動車MG4來了　真實試駕心得曝：零百3.7秒超爽的

▲MG Taiwan發表第3款新車MG4，是品牌首款純電車款，有MG4 EV旗艦版99.9萬元、MG4 XPOWER 118.9萬元雙動力車型選擇。（圖／翻攝Andy老爹臉書）
▲MG Taiwan發表第3款新車MG4，是品牌首款純電車款，有MG4 EV旗艦版99.9萬元、MG4 XPOWER 118.9萬元雙動力車型選擇。（圖／翻攝Andy老爹臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

被譽為台灣車壇「價格破壞者」的MG昨（13）發表品牌首款純電車款MG 4，零百加速只要3.8秒，有MG4 EV旗艦版99.9萬元、MG4 XPOWER 118.9萬元雙動力車型選擇，入門款車價hold在百萬內，依舊是價格最殺的國產電動車。知名車評Andy老爹真實試駕心得曝，感嘆少了4樣東西，但435匹馬力，零百實測僅3.7秒，笑讚：「超爽！」

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MG（Morris Garages）是英國百年汽車品牌，後被BMW轉賣，目前為中國上汽集團的附屬品牌，由裕隆集團旗下中華汽車引進並國產化，2022年推出HS休旅車，售價不到90萬元，被稱「駕車破壞者」，後續推ZS休旅車，而MG4則是MG第3款新車車系，也是品牌首輛純電掀背鋼炮。

Andy老爹在臉書分享MG4試駕心得，直呼：「真的是很香的一部電動車！」指出MG4的NEDC續航力為491km，動力有435匹，0~100km加速原廠公布3.8秒，但他個人實測是3.7秒，大喊超爽！

不過，MG4也有缺點，Andy老爹直指後座沒有冷氣出風口、沒有天窗、後座充電沒有Type-C，以及目前不支援OTA，有點可惜。他也點出，MG4高速行駛中，底盤聲音稍微明顯一點，認為因為要對應435匹的馬力，「懸吊可以再硬一些」，提醒原廠沒有贈送家用充電樁，車主必須額外購買。

MG4車格定調為中小型掀背電動鋼砲，車友一度熱議MG4可能會「衝擊」到同集團的Luxgen n⁷銷量，此外同級對手還有Ford Focus五門、Mazda 3五門及近期新發表的Toyota Corolla Altis GR Sport。

MG Taiwan宣布，除了針對可設置家用充電樁的車主提供專屬補貼優惠價，上市初期還推出輕鬆入主方案，以涵蓋達全台75％快慢充電網絡資源，讓車主購車時可選擇價值1萬元充電儲值金至iCHARGING、YES!來電、U-POWER、EVOASIS、TAIL、EVALUE、NOODOE共7家充電營運商為愛車充電，其中iCHARGING另獨家提供4個月免費無限充電服務可供選擇，完整規劃內容輕鬆消弭MG4車主里程焦慮，無痛上手純電駕馭新體驗。

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