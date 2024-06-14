葉元之被罷免「危險度」最高！黃暐瀚提3解方：小心駛得萬年船
立法院三讀通過國會改革法案，藍綠衝突升高，綠營有意推動罷免藍委，其中這次立委選舉驚險過關的國民黨立委葉元之，被點名很有可能被罷免。資深媒體人黃暐瀚分析葉元之的三大危機，並提出三大解方，包括降低仇恨值（暫時避開爭議話題）、增加地方連結（多跑行程，拜會里長）、專業問政（爭取中間選民肯定）。
記者何哲欣／台北報導
黃暐瀚在臉書分析，葉元之有三大危機，首先是選區結構（藍綠勢均力敵、罷免門檻低），新北市第七選區（板東）的選民數 23萬3122，所以1/4的罷免門檻為 5萬8280 票。今年初葉元之拿 7萬8134 當選，只比落選的羅致政 7萬5841 ，多拿了「兩千多票」。
黃暐瀚說，第二個危機是綠營動機（殺雞儆猴、振奮士氣、奪回一席），目前國會藍52席，綠51席，如果葉元之真被罷免，綠營補選上，那國會最大黨，將變成民進黨。第三危機是人設定位（綠營不太恨、藍營不夠挺），葉元之笑臉迎人，在政界人緣不錯，尤其常上「偏綠節目」，綠營選民對他並不陌生。所以，葉元之的仇恨值並不高，但同樣的，他在藍營內部卻也並非是「政黨舉旗手」的地位
黃暐瀚說，葉元之不像藍委徐巧芯、王鴻薇，沒有一呼百諾的氣勢，一旦綠營有組織要罷他，藍營卻沒有「搶救」的氛圍，五萬多票的低門檻，就有可能一舉衝破。他提醒葉元之，還是要小心因應罷免危機。