沒在怕！打炒房打不到痛處？台股紅翻黑、營建資產股逆勢走揚
央行如市場預期祭出第6波打炒房措施，限縮8縣市第2戶房貸成數上限至6成，再調高存款準備率1碼，持續收回市場過多游資，但外界多認為這波打炒房恐怕是雷聲大雨點小。而今（14）日台股大盤由紅翻黑，但營建資產股不跌反漲，像是大將漲逾8%，森寶、愛山林、華建、京城漲4到5%。士電衝漲停，農林與大同漲3到4%。
記者許家禎／台北報導
台灣央行自2020年12月以來，已祭出5波選擇性信用管制措施，央行自認實施至今，有助銀行降低不動產授信風險，且不動產貸款之逾放比率仍維持低檔，信用品質尚屬良好。但外界也認為助漲炒房的幫兇「新青安房貸」，央行卻束手無策，更以一句「不會越俎代庖」帶過，讓市場對央行打炒房決心及效果有所質疑。
台股昨日創高、今日熄火，早盤9點半左右由紅翻黑跌40多點，下殺來到22265點，主要是權值王台積電跌12元，來到907元，跌幅1.3%。央行祭出第6波打炒房措施，今日營建資產股卻不跌反漲！營建像是大將漲逾8%，森寶、愛山林、華建、京城漲4到5%。
還有潤弘、潤隆、全坤建、興富發、國建、新美齊、中工、上曜、皇普、三地開發、力麒同樣漲2到5%。另外，資產股也紅通通，如士電衝漲停，農林與大同漲3到4%，東元、勤益控、士紙、泰豐、藍天漲2到3%，南僑、國化、南港、六福漲幅也有1%多。