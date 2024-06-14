批下鄉宣講浪費社會資源 柯文哲喊直球對決：電視辯論覆議案
行政院對國會改革相關修法提覆議，民進黨今（14）日起將下鄉宣講說明理由，國民黨也立刻籌劃各地宣講反擊。面對藍綠都要下鄉宣講，民眾黨主席柯文哲則表示，不如辦電視辯論會，是最便宜、最有效率的方式。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨今日上午黨團會議後，柯文哲與民眾黨立委一起受訪，回應時事議題，針對國會改革相關修法，行政院提覆議案，藍綠都將下鄉宣講，柯文哲說，6月21號就要覆議表決，今天是禮拜五，時間也不夠，大家都非常清楚這是政治動員比賽、動員樁腳，他主張乾脆辦電視辯論最便宜、最有效，因為目前在立法院，如果一個一個委員上去講，那就是各說各話，也沒有辦法對焦，針對有爭議的問題去做交叉辯論。
柯文哲說，所以在立法院一個一個講，其實大家都講清楚，他只是一個各自表述，那如果你到地方去，坦白講，6月21號就要投票了，不可能你剩下沒有幾天你要怎麼全程辦說明會啊。這個就是乘機動員樁腳，所以所以台灣民眾黨主張就這樣三黨，或是正反方做電視辯論，當然形式是可以討論的，所以他們直接下戰帖，那就電視辯論就好，不要浪費大家的時間，也不要浪費社會資源。
媒體詢問電視辯論是主席出馬，是立委，還是會找專家學者？柯文哲回應說，給最清楚的去辯論，有實際在立院，還是以8個立委為主。