台股漲破2萬點！新光金小股東抱怨股價10元都不到 董座鞠躬致歉
新光金控今（14）日召開股東會，由於會前子公司新光人壽爆出新板傑仕堡弊案，前董事長吳東進以1億交保，也讓股東會更受關注，也有小股東發言抱怨台股都破2萬點了，新光金股價仍不到10元，對新經營團隊感到失望。對此，新光金董事長陳淮舟表示，新團隊團隊接手時新光金虧損90多億元，經一年來的努力，今年前5月自結稅後賺102億元，他對這樣的成績非常滿意，至於股價他也感到非常委屈，也當場向股東鞠躬致歉，強調「我們會更應努力把公司經營好，為股東創造更高價值」。
記者顏真真／台北報導
新光金股東會今日上午9時召開，陳淮舟致詞指出，新團隊在去年9月接手經營以來，兢兢業業不敢鬆懈，每天思考如何脫擺及突破過去困境，創造價值回饋股東，經過1年5天的努力，這1年來公司有持續顯著成長，今年前5月累計自結稅後盈餘達102.09億元，每股稅後盈餘（EPS）0.66元，相較去年同期虧損94億元，整體獲利有很顯著成長。
對於小股東抱怨股價低不到10元，對此，陳淮舟也向小股東鞠躬致歉，應更努力把公司經營好，股價至少要高於票面10元，這也是今後要努力的地方。不過，他談到目前最大衝擊是子公司新壽2026年要接軌接軌IFRS 17及ICS新制，必須不斷辦增資，強化資本結構，以符合主管機關規定。
此外，他也表示，今年金融市場仍充滿不確定性，地緣政治還沒有解決，所幸經濟慢慢復甦，經濟逐漸穩定，經營團隊會盡最大力挺過難關，穩健經營，強化獲利能力，為股東創造更高價值。