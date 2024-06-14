台南阿輝黑輪「賣關東煮黑輪」進榜米其林 高雄這家60年老店也是
米其林官方昨日公布2024 年六月的臺灣米其林指南新入選餐廳名單，其中還有販售關東煮黑輪與香腸、糯米腸的台南「阿輝黑輪」也在榜單中，以簡易鐵皮屋賣起台式關東煮因此受人注目。其實今年2月，早就有「黑輪攤」入圍新入選餐廳名單，即是高雄鳳山的「三輪的店」。
記者葉盛耀/綜合報導
阿輝黑輪在南區經營將近半世紀，價格實惠，深受本地饕客推崇，也常見遊客朝聖。米其林密探特別推薦炸黑輪和關東煮的黑輪。炸黑輪外皮酥脆、口感彈牙。而關東煮內的黑輪則口感軟糯且吸附飽滿湯汁。大腸包小腸則是採用有花生香氣的糯米腸，內夾肥而不膩的香腸，口感層次豐富，很受歡迎。
而今年2月同樣獲選米其林新入選餐廳的「黑輪攤」還有「三輪的店」，創立於1961年，因為最初就是以三輪車在街邊販售，因此以此為店名。米其林指南官網針對三輪的店的介紹為「提供遵循古法製作的炭烤手工香腸與糯米腸，前者以豬肉、五香粉與高粱灌製而成，搭配蒜頭享用，口味經典；後者用上在地糯米、花生及油蔥酥，軟糯可口，帶有淡淡木炭香氣。」
記者也曾造訪三輪的店，現烤的香腸的確噴香，帶點肥肉但吃起來無肥膩感，並有優雅高粱酒香；而糯米腸軟糯又有花生香氣。而烤物中除了糯米腸、香腸，還有烤到表面要酥香卻彷彿略帶點微焦的黑輪片，以些許的烤肉醬襯托魚漿鮮味，同樣鹹甜好吃。
📍店家資訊：
體育場阿輝黑輪
地址：台南市南區大林路121號
電話：0921-216-792
營業時間：10:45~18:30
公休：每週一公休、每月第二及第四個週二公休
三輪的店
地址：鳳山區八德路296巷25號
電話：0953-696-085
營業時間:11:00~19:00
公休日：週日