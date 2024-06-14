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升存款準備率比升息影響大！楊金龍出手深意公開　檢視房市2面向

▲中央銀行（央行）第2季理監事會調升存款準備率1碼，並祭出第6波選擇性信用管制，總裁楊金龍會後親自說明決策過程。（圖／記者顏真真攝）
▲中央銀行（央行）第2季理監事會調升存款準備率1碼，並祭出第6波選擇性信用管制，總裁楊金龍會後親自說明決策過程。（圖／記者顏真真攝）

記者徐銘穗/綜合報導

中央銀行（央行）昨舉行第2季理監事會議，祭出第6波信用管制，六都加新竹縣市第2戶限貸從7成降為6成，並調升存款準備率（存準率）1碼強化此波信用管制力道。央行總裁楊金龍直言，2舉措是記取金融危機教訓，央行後續將關注房市2面向，1是銀行不動產貸款占總放款比率（不動產放款集中度），2是金融穩定，其中又要注意逾放比及壓力測試2指標。《NOWnews今日新聞》整理央行第6波信用管制背景、存款準備率是什麼及影響性，帶讀者一文掌握。

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為何實施第6波信用管制？第2戶限貸6成原由為何？

央行理監事會後簡報指出，自2020年12月以來，5波信用管制措施下，不動產貸款逾放比率仍維持低檔，信用品質尚屬良好，但去年下半年起，房市交易成長回升，帶動購置住宅貸款年增率持續上升，致今年4月底不動產貸款占總放款比率為37.2%居高。

而且全體銀行購置住宅貸款年增率從2023年7月的4.7%，呈逐月走升趨勢，到2024年4月已增至9.1%，且六都加新竹縣市第2戶購屋貸款從2023年Q3的138億元，Q4成長為277億元，到今年Q1更高達300億元，加上今年4月平均貸款成數為68.15%，高於前波2010年12月至2016年2月施行的特定地區第2戶限貸6成，因此決議六都加新竹縣市第2戶今（14）起實施限貸6成。

▲2023年Q3至2024年Q1，六都加新竹縣市第2戶貸款總額變化一覽。（圖／央行提供）
▲2023年Q3至2024年Q1，六都加新竹縣市第2戶購屋貸款撥款金額變化一覽。（圖／央行提供）
存款準備率是什麼？升1碼影響有多大？

存款準備率（Required Reserve Ratio，簡稱存準率）是指商業銀行的初級存款中不能用於放貸的部分的比例。為保障存款人利益，銀行不能把所有存款全部用於發放貸款或股票等金融投資，必須保留一定的資金，存放在中央銀行（央行），以備客戶提款的需要，這部分的存款就叫做存款準備金，而存款準備金與存款總額的比例，就是銀行的存款準備率。

楊金龍指出，存準率調漲1碼，代表銀行要存放在央行的現金變多了，大約會收回1200億元的市場資金，且調整存準率不會直接影響到銀行的存放款利率，但會縮減銀行的流動性，影響授信、投資商業本票、公司債等市場的意願，對M2（貨幣供給額）的控制長期下來會有明顯助益。

央行理監事會後簡報也指出，隨著房貸年增率持續上升，加以出口回溫、股市熱絡，企業及個人資金需求增加，帶動全體銀行放款投資年增率由去年第4季的6.26%，升至今年1至4月平均7.32%。央行強調，調升存款準備率，能立即、有效降低流動性，且使銀行對投資與新承作放款更為謹慎，將有助進一步減緩信用資源流向不動產市場。存準率調升1碼7月1日起實施。

▲央行第6波信用管制措施變更一覽。（圖／央行提供）
▲央行第6波信用管制措施變更一覽。（圖／央行提供）
2措施打房為「記取金融危機教訓」　未來檢視房市2面向

楊金龍在會後記者會表示，先前美國因房價泡沫破滅導致次級房貸風暴，進而引發全球金融危機，他還記得當時美國官員回答記者房市提問，說：「天還不會掉下來！」但未料小泡沫卻演成成全球金融危機，強調央行會記取這些教訓，密切注意房市，不希望有失誤。

至於未來央行關注房市的方向。楊金龍透露說，央行後續將關注房市2面向，1是銀行不動產貸款占總放款比率（不動產放款集中度），2是金融穩定，其中又要注意逾放比及壓力測試2指標。

據央行統計，近期銀行不動產貸款占總放款比率多落在37%上下，顯示國銀放款高度集中在不動產業務。其次在房市對金融穩定影響上，楊金龍說，央行對銀行進行壓力測試，在持續升息及房價掉40%，這兩個情境下，銀行資本適足率是否能夠承受，「目前為止，覺得還comfortable」。

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