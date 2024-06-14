從高齡長輩到幼齡學童！跨年齡層宣導反毒識詐「鴿」在行
校園反毒識詐宣導工作是少年警察隊的宣導重點之一，高市警局少年警察隊隊長陳仁正到任後除秉持高市警持續分齡分眾反(識)詐宣導外，更透過平鋪直敘淺顯易懂的敘述，搭配自身辦案經驗及親友發生的實際案例，以故事串聯識詐及防詐意識，讓高齡長輩深感獲益良多外，並將自己的聯繫方式提供給現場長輩。
記者郭凱杰／高雄報導
其中，有一次在教會宣導當天下午，一位年長教友到隊尋求協助，表示他多年前因為參與朋友居間介紹的投資案，總共支出了1千多萬，想贖回時對方一再使用話術及藉口拖延，就這樣來來回回，現今對方音訊全無，他心中徬徨無助，在遭友人背叛和重大金錢損失的雙重壓力下，又無法向家人傾訴，只能將這件事埋入內心深處，但在聽到陳隊長宣講的內容後，突然感到有個窗口可以傾訴及協助，陳仁正除寬慰該名教友外，並告知相關處理程序及提供意見，幫助他逐步解決問題及困難。
另外，陳仁正也首次跨年齡層挑戰向國小低年級孩童進行反毒、反霸凌等宣導，並以說故事的方式，帶入童話故事「糖果屋歷險記」及「白雪公主」為教育宣導題材，提供仿真毒品教材讓孩童學生認識毒糖果餅乾或毒咖啡，提醒孩子們千萬要小心，希望藉由這種近距離互動討論宣導，讓學童們加深記憶，對陌生人所給的物品一定要提高警覺心，勿因好奇心或貪食而任意收取，甚至是輕易放入自己口中！
分析113年高雄市全般詐欺案類，除過往投資詐欺、ATM解除分期付款詐騙及假網路拍賣(購物)為主要的手法外，近期更搭上AI風潮推陳出新，以AI變臉變音技術進行投資詐騙的新興手法。根據高市警政統計通報表示，113年高市府警察局打詐及反毒成績亮眼，統計今年截自113年6月6日止，詐欺案件破獲率上升25.45%，攔阻金額總額達422,080,000元，並毒品案件查獲數較去年增加16.39%。
少年警察隊積極透過宣講，開啟民眾認知及觀念傳達的大門，尤其是針對識詐及反毒部分，除讓民眾了解目前各類型最新詐騙手法及相關法令，並提供破解方法及詢問、協助管道外，也透過向孩童宣導如何拒絕毒品，建立學童心中正確觀念，了解毒品對身體健康所造成的危害及後遺症，也在將來成長的旅途上，保持理性的判斷。