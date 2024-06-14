65歲胡瓜擁6億身家！首次獨自搭捷運陷「北車迷宮」崩潰喊：靠X啊
綜藝天王胡瓜坐擁市值約6億的6棟房產，近來他開設YouTube頻道「下面一位」成了YouTuber新鮮人。6月4日胡瓜迎來65歲生日，許下了要領老年卡搭乘免費大眾交通運輸的願望，而「下面一位」最新一集讓胡瓜進行生日一日挑戰，不僅要胡瓜獨自搭接運至指定地點，還要靠自己的力量完成任務，讓從來沒有獨自出門過的胡瓜哀號：「是在整我嗎！」還發現滿頭大汗繞2圈才到目的地，讓他忍不住爆粗口：「靠X啊！」
記者薛羽彤／綜合報導
胡瓜第一項任務要從捷運象山站，搭乘捷運到台北車站吃午餐，一下捷運就來到傳說中的「北車迷宮」，果不其然胡瓜也難逃神祕地帶，一直鬼打牆的他繞了外圍整整兩圈，結果又回到相同的地點，甚至還與目的地擦身而過，困難程度讓胡瓜不經脫口：「靠X啊！」過程中也開始想念助理，回頭喊著助理的名字，挑戰一個人出遊對他來說實屬不易。
節目中胡瓜也首度使用行動支付結帳付款，完成了人生的第一刷，非常有成就感，也嘗試年輕人的玩樂行程，挑戰最流行的仰角拍貼機。接著他到台北地下街體驗扭蛋樂趣，前往的路途中又進入迷宮地獄的胡瓜，一如既往求助民眾，結果反倒被問路，令他哭笑不得。最後他成功完成4項任務，過程中和民眾親切合照，來者不拒，展現天王親民的風範。