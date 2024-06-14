美國電力公司力邀跨海設廠　重電股放閃！亞力、士電飆漲停

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全球進入AI時代，美國基建計畫也強化電力版圖，市場推測，邀請台廠跨海設廠目的，除了就近供應可提升效能，也能避免地緣政治的侷限，預期華城、大同、士電、亞力等在北美具有銷售實績的廠商可望受惠，華城也透露，現階段將用聰明的方法滿足客戶的需求，可能會像是倉儲模式，但不排除嘗試各種模式。
亞力、華城、士電、中興電當前訂單滿手、旗下廠區產能全數滿載，四雄皆有擴廠計畫，預期今、明兩年完工，屆時產能擴大兩成以上，不排除因應需求持續擴大產能。
除了AI帶來的電力需求外，華城認為，2030年到2040年都是能源轉型的關鍵時代，淨零碳排趨勢下，未來對電力需求成長看俏。
對於相關消息，大同表示目前多家客戶都還在洽談作業中，不排除任何可能性，樂觀與台灣重電業者合作，以打群架的模式進軍北美；士電則表示，受惠美國兆元基建計畫下，外銷占比有逐漸拉高，至於海外設廠雖未排除可能性，但持保留態度。
消息也激勵今日重電族群走高，類股指數盤中上漲逾4%，暫居類股指數排行冠軍，電線電纜股也有表現，類股指數上漲逾3%，暫居漲幅排行亞軍，其中多檔亮燈漲停，包括士電、時碩工業、穎漢、亞力、億泰、合機，華城也逼近漲停、站上900元關卡，來到915元，華電上漲逾7%，中興電、瑞智、大亞上漲逾6%，恩德、宏泰上漲逾4%。