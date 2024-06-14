《加菲貓》票房飆近千萬！橘貓風靡40年 竟與粉絲貪吃個性有關聯
由網銀國際影視發行的動畫電影《加菲貓：農場大冒險》，首周票房開紅盤，拿下近千萬台幣的好成績，展現強勁吸引力。加菲貓風靡全球超過40年，作者吉姆戴维斯曾說：「加菲貓之所以能夠歷久不衰，是因為數百萬粉絲從牠的缺點中認識到自己，加菲貓透過享受這些事情（懶散、貪吃）來減輕我們的罪惡感！」
記者黃雅琪／綜合報導
在首周的票房表現中，觀眾們對於電影的創新和新角色的出現給予了高度評價。電影不僅保留了加菲貓的經典幽默，還增加了新的故事環節與冒險元素，使得劇情更加豐富。許多觀眾表示，這次的電影讓他們看到了不一樣的加菲貓，在親情的刻畫上也是一大亮點。
《加菲貓：農場大冒險》由馬克汀戴爾導演執導、動畫公司DNEG Animation製作，導演認為這是一次難得的機會，可以用電影角度，讓觀眾看到加菲貓不同面貌。
製作團隊在創作這部電影時，前期開發耗時10年之久，在初期構想中，希望能在電影中至加入之前從未出現過的全新角色。與原著漫畫作者吉姆戴维斯討論後，誕生出新角色維克。電影中加菲貓遇到維克的劇情，完全是漫畫和動畫中未曾出現過的故事。
2024年中國進口電影票房前十名，由網銀國際影視投資參與《周處除三害》，票房累計突破6.65億人民幣、排名第三；於6月1日上映的《加菲貓：農場大冒險》，不到10天的時間，票房達到1.25億人民幣、排名第九成績亮眼。從2023年開始，網銀國際影視以精準的眼光，參與優秀的影視作品表達進軍泛娛樂產業的決心，期許能夠帶給觀眾更優質且具影響力的影視內容。