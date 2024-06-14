「金金併」傳聞不斷 新光金總座：談戀愛也要對方有意願
新光金控今（14）日舉行股東常會，由於會前檢調發動搜索，前董事長吳東進因涉入「新板傑仕堡」弊案，以1億元交保，也使得股東會更受到高度關注，尤其市場傳聞可能加速新光金與台新金等金控合併，會中也有小股東表示關切，對此，新光金董事長陳淮舟表說，合併案在前任團隊階段就已委由財顧評估，當時建議有3個最佳合併對象，其中僅有1家來接洽；新光金總經理陳恩光也補充表示，合併案就像談戀愛，對方有表達意願的優先，並強調目前合併案都只在初步評估階段。
記者顏真真／台北報導
今日新光金股東會於上午9時召開，由董事長陳淮舟親自主持，整個會議不到2小時順利結束。不過，會中也有不少股東質疑新光金股價過低問題，有小股東表示自己是支持新經營團隊，但看到台股漲破2萬點，新光金股價卻還不到10元，對於「金金併」傳聞不斷，也認為透過合併緩不濟急。
對於合併議題，董事長及總經理也親自回應小股東。陳恩光指出，合併對擴大規模、增加競爭力與把股東資源基礎擴大，會有明顯幫助，因為透過市場、產品與通路的互補，可以產生更大的營收成長，對成本也有幫助，因此，合併一直都是金控一個選項，但不是為合併而合併，現階段還在初步評估階段，不是到非走不可，要看業務選項。
陳淮舟也說，合併案在前任團隊已有委請財顧公司，當時提出3家對象是最好選擇，其中只有1家有接洽，但雙方都簽有保密協定，不宜對外揭露細節。
不過，陳恩光認為，合併案就像談戀愛，對方表達有意願者優先，「主動與有意願是選擇重要的原因」，目前都在研議中。陳淮舟與陳恩光也都強調，合併案一定要專家、董事會、股東會與主管機關同意，價格也不是誰同意就可以，需要股東會通過，要小股東放心。