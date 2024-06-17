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獨家／Energy爆紅「E16蹲」是他編的！《原子2》導師橘子曝內幕

▲Energy〈星期五晚上〉招牌「E16蹲」是他編的，TPD舞蹈總監橘子暢談編舞內幕。（圖／記者陳明中攝影）
▲Energy〈星期五晚上〉招牌「E16蹲」是他編的，TPD舞蹈總監橘子暢談編舞內幕。（圖／記者陳明中攝影）

記者林奕如／專訪

傳奇唱跳天團Energy，睽違20多年，五人集結重返舞台，一曲〈星期五晚上〉夯爆，其中「E16蹲」舞蹈更掀起挑戰熱潮。《NOWnews今日新聞》採訪TPD舞蹈總監橘子（許世青）老師，幕後功臣就是他，聊起編舞內幕，他透露一開始其實是4蹲而不是16蹲，「4下沒挑戰性，奶哥（Energy隊長牛奶）覺得要升級，需要有一點難度，最後16蹲最適合。」

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知名TPD舞團替選秀節目《原子少年》、《未來少女》等選手團體編舞，隨著節目的熱度，舞蹈成功吸引外國人Cover，橘子老師是舞者也是新生代導演，曾受邀參與製作不少知名歌手舞蹈版MV，他此次擔任《原子少年2》擔任六大偶團推手之一，把經驗傳承給少年們。平常他也參與歌手舞蹈編排，對於「E16蹲」掀起風潮，他說，是很好輸出國際的例子，不只在台灣掀起風潮，國外也有知名舞團Cover，這是一種認同。

▲《原子少年2》舞蹈總監橘子老師。（圖／記者陳明中攝影）
▲TPD舞蹈總監橘子加入《原子少年2》擔任導師。（圖／記者陳明中攝影）
而此編舞也是歷經多次調整，才最後完成，橘子老師表示，最初第一版編舞先拍帶給公司看過，之後再進行調整，來回多次後，最後公司直接派人到舞蹈教室現場等。他也對Energy敬業稱讚，「舞蹈編排要跟藝人有很多討論，良好的溝通最後有好結果，也謝謝藝人的信任。」

編舞16蹲是否有考慮藝人體力，橘子老師笑答，他們準備回歸的時候，同步也在練體力，最後大家都可以勝任16蹲，他也呼籲，跳這個舞最要注意小心膝蓋，不能突然劇烈蹲跳，一定要先暖身，「最辛苦的是阿弟，膝蓋有受傷過，還是忍痛蹲完，真的很敬業，覺得早期藝人訓練能夠吃苦耐勞，也給新生代藝人一個榜樣。」

▲TPD舞蹈總監橘子擔任《原子少年2》導師。（圖／記者陳明中攝影）
▲▼TPD舞蹈總監橘子透露〈星期五晚上〉最初不是16蹲，和藝人溝通後，最後定為16蹲，大讚Energy敬業。（圖／記者陳明中攝影）
▲TPD舞蹈總監橘子擔任《原子少年2》導師。（圖／記者陳明中攝影）
 

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