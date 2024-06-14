廢除刺槍術改以近戰格鬥訓練 顧立雄：刺刀、搏鬥都在格鬥範圍
國防部長顧立雄日前宣布將國軍將傳統刺槍術，傳出將改以「近戰槍械格鬥」進行訓練。顧立雄今（14）日表示，近戰格鬥是基本訓練科目，刺刀、搏鬥都在格鬥範圍，在近身搏鬥時，如何適當使用槍械也是搏鬥的一環，詳細訓練內容還在積極研議，適當時間會公布。
記者呂炯昌／台北報導
立院今日繼續邀請行政院長卓榮泰施政報告，並備詢。顧立雄會前接受訪問。針對美國前國土安全部顧問阿爾佩洛維奇日前接受媒體專訪，稱2028到2032年可能是中共侵台時機，顧立雄回應說，要避免戰爭的發生，要以實力、有效的嚇阻來避免戰爭的發生，也就是說要強化自我防衛的能力，「我們來參與整個美國印太戰略的協同性嚇阻」，以有效的嚇阻來讓中共冒進的可能性不斷往後遞延，備戰才能避戰。
顧立雄指出，美國在這方面，協同盟友在這方面做了很多努力，包括與日本、菲律賓等，台灣也是在第一島鏈核心地區，當然也要參與這種協同性嚇阻，積極強化自我防衛的能力，讓中共攻台的時間表不斷往後遞延。
針對日前宣布將取消傳統刺槍術，改以槍械格鬥，顧立雄回應說，訓練科目由相關單位研議中，國防部有近戰格鬥基本訓練項目，在戰場實用性上，如何在近身搏鬥適當使用槍械作為搏鬥一環，甚至身上配有刺刀，或有其他搏鬥技術，都是近身格鬥的範疇。
顧立雄表示，訓練詳細內容，目前正在積極研議當中，適當時間會公布。