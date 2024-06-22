專訪／《原子少年2》開戰衝國際！導師橘子自豪：夠優秀就會發光

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給參賽選手「一要訣」 璞玉磨練成光彩鑽石
《原子少年2》有54位少年正式入選，本屆年紀最小成員僅13歲，橘子老師給有星夢的選手們建議一個重要的要訣：「正確心態、觀念」，他認為，選秀就像考試，是測驗自己優、缺點的時候，很少人能正視自己問題，能最快改變的人才能突破。
他分析指出，要成為一個「藝人」，需要多方面的能力，如唱歌、跳舞等，甚至包括思想，要努力充實各項技能，時刻謙虛不自滿。就以舞蹈這一個技能來說，也許有些選手零基礎，但通過後天的努力勤奮學習，有時甚至比有功底的選手表現還出色，就像「龜兔賽跑」一樣，要避免成為「兔子」，因此心態和觀念絕對要正確。
「有特質的人，眼神看得出來光芒。」橘子老師面對眾多璞玉選手，如何找到能打磨出鑽石光彩的藝人，他有自己的獨到觀察。他認為「不會輕易放棄的人」才能走到最後，選手在舞台上全神投入演出，經過團隊地搭配，展現有靈魂的生命力，才能夠持續吸引大眾目光。
選秀節目競爭激烈，年輕選手們朝夕相處，心態難免浮動，遇到爭執時該如何調停，橘子老師中肯地解答，他會告訴選手們，賽制關係有輸贏，但現在贏了你旁邊的人，不代表永遠獲勝，大家公平競爭取得出道的機會，順利出道不是終點，要看的是未來長久發展，進入演藝圈後，需與前輩們良性競爭，設立更高的目標。
若有選手耍心機偷吃步，橘子老師嚴肅表明，這是大忌，細節能看出這樣的選手走不長久。他直言：「我非常看重人品，要對自己說的話負責任，並且懂得禮貌，有禮貌的人會尊重他人，別人也會尊重你。」尤其現在是網路全球化時代，選手的一舉一動都會被放送，更容易檢視私下的人品。
借鏡韓男團訓練精華 《原子2》打造台流新樣貌
《原子少年2》為有潛力的新星們提供舞台，橘子老師對於傳承不遺餘力。他以2010年參加一檔南韓SBS節目舞蹈大賽為例，當時節目組邀請22個國家的舞團參賽，飛機一落地就帶到舞蹈教室，7天時間內、每天12小時以上待在舞蹈教室，只有中午放飯時間，與其他舞者交流。在極度高壓訓練下，確保上台不失誤，唯一的失誤可能是跳舞到一半暈倒。他說：「當時沒有睡覺的感覺，甚至沒有時間呼吸，只想著一件事要上台表演好。」
高強度的韓訓練生機制，直接套用到台灣選秀，橘子老師是一種盲點，借鏡其精華後，再「接地氣」轉化吸收，發展出適合台灣選秀的訓練模式。他認為「心態決定一個人成長」，不一定去韓國競爭激烈，就能被激發潛力，在台灣也可以碰撞出火花，堅定的意志力能讓人持續向前走。
節目製作人詹仁雄對於橘子老師所言認同，他加碼補充，在展現表演舞台時，若直接複製韓國模式，可能會水土不服，因為發音和審美有差距，有些韓文歌曲翻成中文失去韻味，因此這次邀請全台最強舞蹈老師，以適合台選秀的模式，為《原子少年2》創造新樣貌。
談起台灣男團未來的趨勢，橘子老師認為無可避免會面臨國際競爭，不僅在台灣站穩腳步，也要吸引外國粉絲。亞洲各國選秀蓬勃發展，各式男團吸引目光，他建議台灣男團提高製作規格和品質，運用社群平台像是抖音、TikTok、臉書、IG、Youtube等傳播，展現才華優勢，和國際上的男團競爭。