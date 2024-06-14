一表看全台首季十大熱銷預售建案　高雄「這建案」3天半完銷最狂

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高雄市三民區的「孟學苑」以交易量876戶榮登全台最熱銷預售建案。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，三民區是高雄的傳統房市熱區，除有多個政府機關駐點，交通方面有台鐵、捷運、輕軌等建設，各商圈商業活動頻繁，機能成熟完善且便利，「孟學苑」建案平均交易單價每坪44萬元，雖高於周遭住宅行情一至二成，但周邊屋齡二十年內的住宅相對稀少，讓該預售建案吸引大量民眾購買。
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交易量第二的建案由嘉義縣朴子市的「AI世界城」異軍突起，第一季累計交易689戶。陳金萍指出，「AI世界城」位於嘉義縣治特區，鄰近嘉義科學園區、馬稠後產業園區及高鐵嘉義站，是嘉義少有的大型社區開發案，隨著台積電先進封裝廠落腳嘉義科學園區，預期高科技產業群聚效應能促進產業發展，也能增加就業機會、帶動區域發展，吸引不少民眾提前進場布局。
台中市北屯區近年重大建設齊發、推案熱絡，房價相對西屯區親民，建案「富宇鉑金大苑」第一季累計427戶交易名列第三。陳金萍補充，「富宇鉑金大苑」位於北屯機捷特區，且有台鐵、捷運雙軌道加持，對外開車五分鐘直上74號快速道路通達大台中各精華區，交通機能完善，鄰近好市多、總站夜市，採買方便，吸引眾多購屋人口湧入。
新北中和「META PARK」 均價3千萬以上亦熱銷330戶
交易量前十預售大型建案則多集中在北台灣的桃園市與新北市。陳金萍說明，桃園市素來為製造業重鎮，升格直轄市後社會福利提升、重大建設增加，吸引人口、產業移入，加上台鐵、高鐵與機場捷運等軌道建設完善，大幅縮短雙北與桃園通勤距離，吸引雙北購屋民眾南下桃園置產。而新北市與台北市僅一橋之隔，相對台北市親民的房價與高度便利的通勤系統成為許多民眾心中購屋首選。
觀察前十熱銷建案平均總價，建案總價帶大多落在1500萬元內，顯示建商近期推案趨向採取小坪數、低總價的產品定位加速產品去化，至於新北市建案總價帶則以平均總價2000萬元內銷售表現佳。然而新北市中和區「META PARK」平均交易單價72.9萬元、平均總價3143萬元，是榜上單價與總價最高的建案。
陳金萍補充，「META PARK」是中和區近年少有的大型社區住宅開發案，基地鄰近公園、捷運站、大型商場以及科技園區，休閒、交通、購物、就業各式機能完整，除了產品稀有性與地段絕佳優勢外，未來也將成為當地的摩天地標，而建商自身品牌的經營也吸引不少忠實粉絲關注。