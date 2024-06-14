批消失8白委讓「討黨產案」付委 林楚茵曝：他跑到這抽菸
國民黨立委游顥等人提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」今（14）日在院會成功付委。民進黨立委林楚茵發文抨擊，藍白聯手一讀「討回黨產」案，明目張膽把國產變黨產，民眾黨又成為「消失的八席」，直接不出現讓藍營闖關成功，成為「小藍」助紂為虐；她並提到，在表決法案時，民眾黨立委吳春城跑到吸菸區抽菸，「民眾黨刻意不到，自甘墮落陪民眾黨團總召黃國昌當小藍」。
記者陳佩君／台北報導
立法院會今處理游顥等人提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案」，民進黨提出退回提議，不過，在藍營人數優勢下，表決未過關，全案交付委員會審查。
對此，林楚茵說，國民黨自從強推成功國會擴權法案後，今天院會直接名目張膽，要把國產變黨產，把過去收回國有的不當黨產再討回去，誇張的是，民眾黨又成為消失的八席，直接不出現，順利讓國民黨案闖關成功。
林楚茵諷刺，民眾黨成為名副其實的「小藍」，助紂為虐，讓國民黨把「討回黨產」法案順利一讀，「國民黨再度將國產變黨產」。
此外，林楚茵也分享網友提供的照片，提到原來剛剛院會表決「討回黨產」法案時，吳春城跑到吸菸區抽菸，這讓她批評，「民眾黨就是刻意不到，自甘墮落陪黃國昌當小藍」。