新光金股東會！小股東怨沒股息 看吳東進涉弊有林蔚山既視感
新光金控今（14）日召開股東會，不少小股東早早就來排隊，為了領取紀念品「不鏽鋼真空保溫瓶」。不過，由於最近也爆出前董事長吳東進涉及「新板傑仕堡」弊案，有小股東認為很誇張，跟大同公司林蔚山一樣不懂經營，把經營權都搞掉了，也抱怨股價低、沒股息拿，本來想進去股東會罵一罵，不過，也有小股東肯定目前新經營團隊，對於合併也有所期待，希望可以拉抬股價，至於與台新金併還是中信金併？有股東認為，跟中信金併有難度。
記者顏真真／台北報導
今日新光金股東會現場，一早就出現前來領紀念品的排隊人潮，今年新光金送給股東的是「500ml保溫瓶」，有人一拿到馬上拆開看，大讚這次紀念品很實用，有粉紅及奶茶色，甚至網路平台上這款奶茶色保溫杯，網路換購超過210元。
除了來排隊領紀念品之外，也有小股東抱怨沒股息可拿，明明新光金有很多不動產，在南京東路也有很多棟，但股息一毛都不給，本來股東會想進去罵一罵，後來想想自己只是小股東，對於合併也不反對。
也有另一名小股東提到，吳東進涉弊多少會影響新光金股價，但股市就這樣，上上下下還好，由於新光金今年前5月也已賺破百億元，他覺得新團隊還不錯，目前覺得還滿樂觀的。
還有一位小股東王先生提到，自己有不少新光金持股，以前曾是新光集團員工，在新光合纖工作20多年，吳東進、吳東亮及吳東昇都曾是他的老闆，對於吳東進涉及弊案，他也覺得很誇張，認為吳東進跟大同公司前董事長林蔚山很像，都不會經營企業，一旦失去經營權什麼都沒有，看看大同公司林蔚山，就跟吳東進一樣，搞到公司都不見了。
他對新光金股價也相當不滿，現在只有9元，一直呈現L型沒有上來，因此，他支持合併，而且一定要跟台新金併才有前途，跟中信金合併沒那麼簡單，而且如果合併有開價10元元以上，相信小股東也是樂觀其成，畢竟現在才8、9元，若合併後每年可以配到1元，股價應該就可到15元，只是這也要等到未來。