中職明星賽前進大巨蛋熱賣3萬張！3880元全台最大「髮香區」賣光
2024中華職棒明星賽今(14)日中午12點開放購票，明星賽首度在臺北大巨蛋舉行，除了最大髮香區亮點外，今年更與寶可夢合作，吸引球迷朋友瘋搶票，限量兩場各168席3880元「白金特區」開賣後立刻秒殺。熱區同樣暢銷，截至目前為止，兩場次總銷售已突破3萬張。此外，一年一度「全台最大髮香區」今年再升級，兩日各60位女孩同場環形應援，還有中場知名歌手演出，內野熱區不到10分鐘即完售，僅剩未結帳零星票券釋出。
記者吳政紘/綜合報導
全場環形應援 皮卡丘也來場
中職聯盟表示，感謝球迷們的熱情支持，今年應援特色也特別採取「全場環形應援」的方式，所以全場同樂無死角。目前內野非熱區與外野票持續熱賣中，歡迎球迷朋友一起到ibon售票系統購票，參與今年最盛大明星賽夏日派對。
今年中華職棒明星賽特別與《Pokémon GO》合作，將在明星賽兩日聯合舉辦豐富多元的會場限定活動，球迷朋友不僅能在臺北大巨蛋明星賽參加《Pokémon GO》各項調查，皮卡丘和伊布也會來到現場舉辦見面會。除了皮卡丘和伊布見面會，兩場賽事也將分別發送上萬組的皮卡丘、伊布造型紙帽（送完為止），讓進場的球迷朋友帶著滿滿的寶可夢回憶，享受夏日棒球饗宴。
一年一度「全台最大髮香區」再升級，六隊啦啦隊女孩首度齊聚臺北大巨蛋，兩日各60位、總計超過百位女孩，將在大巨蛋內野B1區、內野L2熱區與外野同樂區不定時和大家一起全場應援，即將在明星賽與所有的球迷朋友加油同樂。