日央不升息、延後縮減購債 日圓走貶、台銀見「0.2086」超值價
日本央行今（14）日決議利率按兵不動，維持基準利率區間在0%-0.1%不變，雖將縮減每月購債規模，但在7月會議前都將依照3月決議的購債規模收購日本公債，也就是縮減購債措施延到7月再決定，日圓兌美元匯率盤中應聲重貶至157.93元。
記者陳郁柔／台北報導
日央例會除按兵不動外，如市場先前預測將啟動購債計畫後，日本10年期公債殖利率小漲0.7%，但5年期則下跌4.5個基點至0.5%。與此同時，日本股市也由黑翻紅，日圓兌美元則急貶至157.93元兌1美元，前低為4月29日觸及的160.17日圓，是34年來新低。日圓兌歐元也一度貶至169.57日圓兌1歐元。
台銀日圓現鈔售出牌告價、也從早上的0.2097元走貶至午盤的0.2086元，為半個月以來低點。以新台幣10萬元來看，早上最差匯率只能換到47萬6900日圓，不過在日本央行發表利率決議後，就可以換到47萬9400日圓，多了2500日圓，可以多吃兩碗一蘭拉麵還能找零。
日央的利率決策除了按兵不動外，決策委員也一致同意，將在7月決策會議決定「未來一或兩年」的縮減購債計畫細節，縮減購債規模決策則是八人贊成、一人反對。