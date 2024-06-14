3分鐘嗆爆綠營！翁曉玲爆氣「金句連發」一刀未剪影片曝光！

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翁曉玲直言，從國會改革到現在每一個法案都是如此，不要再說沒有討論， 「國民黨已經包容你們太久，你們就是沒有意義討論、亂討論，還敢說這是沒有民主。」
翁曉玲不甘示弱再嗆，「我就是比你們大！怎麼樣！你們就是沒有知識！我要講的就是不管是國會改革法到現在，只有民進黨認為對的才對的？經過那麼多討論，大家都有發言，我們要討論到你們滿意才能通過嗎？」
民進黨立委吳思瑤也反擊，而在過程中，翁曉玲一度脫口「神經病」，吳思瑤也立刻回應，「翁曉玲委員，請不要在那裡罵神經病，不要進行這樣子的發言！」翁曉玲表示自己沒有如此發言，其他綠委則稱「我們有聽到！」
吳思瑤說，沒有討論，不是民主，沒有什麼「沒有意義的民主」，只有「不願意討論」的假民主，也沒有什麼是亂討論，只有國民黨的不討論。
吳思瑤指出，大家下午從2點20分開始進人大體討論跟逐條討論，請問翁曉玲委員妳在哪裡？大家認認真真坐在這裡逐條討論，在翁曉玲這種不來開會的委員口中變成亂討論，這是不對的。
吳思瑤強調，國民黨總是會提停止討論，因為你們害怕討論 ！國民黨只會一再的沒收委員會中心主義！凡事只會打包協商，從國會擴權法案，所以剛剛沈發惠委員講得很好，以為國民黨會獲得教訓，這是高估了你們的良知。