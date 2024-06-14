獨／台綠洩密黃國昌內鬼曝！柯文哲傳向光電業募款稱「他」好相處

3分鐘嗆爆綠營！翁曉玲爆氣「金句連發」一刀未剪影片曝光！

▲國民黨立委翁曉玲卻在過程中吐出，「民進黨就是亂討論」、「國民黨已經包容你們太久」、「我就是比你們大！怎麼樣？」等等言論引起爭議。（圖／NOWnews攝影中心）
▲國民黨立委翁曉玲卻在過程中吐出，「民進黨就是亂討論」、「國民黨已經包容你們太久」、「我就是比你們大！怎麼樣？」等等言論引起爭議。（圖／NOWnews攝影中心）

記者莊蕙如／報導

立法院司法法制委員會昨13日討論《警察人員人事條例修正草案》，國民黨立委翁曉玲卻在過程中吐出，「民進黨就是亂討論」、「國民黨已經包容你們太久」、「我就是比你們大！怎麼樣？」等等言論引起爭議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院司法法制委員會昨下午逐條審查，翁曉玲不滿討論卡關，在發言時指責民進黨，稱綠營向來就是擾亂議事，無厘頭討論。她表示，還說這是民主，這是無異議民主，大家從早上討論到下午，討論到第35條還說沒討論，現在已經進行到第36條，但民進黨講來講去還是又講到第35條，這就是為什麼國民黨不願意跟民進黨立委進行討論，這是冗長而沒有意義的討論，民進黨就是亂討論，有按照條文內容討論嗎？沒有！

翁曉玲直言，從國會改革到現在每一個法案都是如此，不要再說沒有討論， 「國民黨已經包容你們太久，你們就是沒有意義討論、亂討論，還敢說這是沒有民主。」

翁曉玲不甘示弱再嗆，「我就是比你們大！怎麼樣！你們就是沒有知識！我要講的就是不管是國會改革法到現在，只有民進黨認為對的才對的？經過那麼多討論，大家都有發言，我們要討論到你們滿意才能通過嗎？」

民進黨立委吳思瑤也反擊，而在過程中，翁曉玲一度脫口「神經病」，吳思瑤也立刻回應，「翁曉玲委員，請不要在那裡罵神經病，不要進行這樣子的發言！」翁曉玲表示自己沒有如此發言，其他綠委則稱「我們有聽到！」

吳思瑤說，沒有討論，不是民主，沒有什麼「沒有意義的民主」，只有「不願意討論」的假民主，也沒有什麼是亂討論，只有國民黨的不討論。

吳思瑤指出，大家下午從2點20分開始進人大體討論跟逐條討論，請問翁曉玲委員妳在哪裡？大家認認真真坐在這裡逐條討論，在翁曉玲這種不來開會的委員口中變成亂討論，這是不對的。

吳思瑤強調，國民黨總是會提停止討論，因為你們害怕討論 ！國民黨只會一再的沒收委員會中心主義！凡事只會打包協商，從國會擴權法案，所以剛剛沈發惠委員講得很好，以為國民黨會獲得教訓，這是高估了你們的良知。

「救國團條款」闖關成功！綠酸：黃國昌率團缺席保送小偷案

徐巧芯喊告郭璽！笑喊「講越多我告越多」：算我的被動收入

金曲獎邀王力宏致敬李玟遭炎上！李遠：有聽到各方意見

覆議案下週五表決！柯建銘徵求藍白6壯士支持　傅崐萁妙回1句笑翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載