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黃埔建軍百年音樂會　四分衛樂團、101煙火設計團隊攜手祝賀

▲黃埔建軍百年音樂會，6月15日晚間將施放20分鐘煙火壓軸祝賀。（圖／陸軍司令部提供）
▲黃埔建軍百年音樂會，6月15日晚間將施放20分鐘煙火壓軸祝賀。（圖／陸軍司令部提供）

記者呂炯昌／台北報導

今年6月16日欣逢黃埔建校一百週年校慶，陸軍軍官學校將舉辦盛大慶祝活動。「慶祝黃埔建軍100週年音樂會暨煙火施放」將於6月15日晚間6點在陸軍官校中正堂盛大舉行。音樂會除邀請著名的南方二重唱、四分衛樂團演出多首懷舊及勵志歌組曲外，更規劃於活動尾聲由具101跨年煙火設計經驗的團隊施放長達20分鐘的壯麗煙火，共同見證黃埔百年榮耀。

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陸軍司令部今（14）日指出，陸軍官校作為中華民國建軍肇始，見證著國家百年薪傳，今年特別以「用音樂說黃埔的故事」為發想，規劃舉辦「慶祝黃埔建軍100週年音樂會暨煙火施放」，精心挑選建軍以來各時期的經典歌曲，結合歌唱、音樂、舞蹈、影像與煙火展演等元素，生動展現黃埔百年的歷史與榮耀，並為隔日的校慶典禮揭開序幕。此外，為讓所有民眾都能共襄盛舉，國防部規劃於當晚透過《青年日報》臉書社群粉絲專頁全程轉播，歡迎有興趣的朋友們準時線上觀看，一同慶祝黃埔百歲生日快樂。

陸軍司令部表示，今年音樂會以「肇建於黃埔、傳揚於鳳山—百年不變的愛國初心」為主題，區分「黃埔肇建、獻身報國」、「奮勇抗戰、抵禦外侮」、「鳳山復校、走過風雨」、「黃埔榮耀、世代傳承」四個階段，用音符的流動，帶領觀眾走入黃埔百年歷史，聽見黃埔子弟愛國的聲音。 

音樂會首先在振奮人心的國歌聲中拉開帷幕。隨後，由國防部示範樂隊演出包括《抗戰歌》、《旗正飄飄》及《軍威豪情頌黃埔組曲》等經典軍歌，並搭配沙畫表演，引領觀眾回顧黃埔建軍百年戰役，展現黃埔人即使歷經風雨飄搖，也依然堅守黃埔精神，矢志衛國的豪情壯志。接續由「南方二重唱」搭配國防部義工隊演出《望春風》、《君在前哨》等懷舊歌曲，述說在那風雨飄搖、局勢動盪之際，國軍官兵戍守前線思念家人的心情，以及全國軍民百姓共同在逆境中成長茁壯的勇氣。

最後則由「四分衛樂團」與三軍官校、中正預校合唱團及多名聲樂老師先後演出包括《明天更輝煌》、《青春不留白》等昔日莒光日主題曲，以及《黃埔禮讚》、《三軍軍歌》及《陸軍官校校歌》等歌曲，勢必讓現場校友、師生勾起當時踏入官校大門時滿腔報國熱血的初衷，以及那酸甜苦辣的從軍歷程。晚會的高潮將由具101跨年煙火設計經驗的團隊精心策劃煙火秀，煙火展演以「100」數字造型煙火及電腦光束燈波浪擺動的光效，搭配《陸軍軍歌》震撼旋律，構成絢爛、震撼畫面，將讓現場觀眾深深感受到煙火表演的魅力。

陸軍司令部指出，黃埔建軍的光榮歷史，在百年風雨淬鍊中，承載著有志青年的熱血與愛國心，英雄們的澎湃洶湧，化為歌聲與樂章，激勵著我們勇往直前，為捍衛中華民國的民主自由而奮鬥。這場「校慶音樂會暨煙火施放」，不僅是對黃埔精神的致敬，更象徵著黃埔人的愛國心，將世代傳承，繼續為國家發展貢獻力量；讓我們共同期待這場充滿感動與回憶的音樂盛會，見證黃埔軍校百年的光輝與榮耀。

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