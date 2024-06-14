富邦金股東會通過發3元股利　評估併購、參股機會擴大規模

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因應國際性別平等發展趨勢，並響應金管會推動上市櫃公司董事性別多元化，這次股東會亦通過補選王儷娟為第9屆獨董，王儷娟具美國伊利諾大學香檳分校商學研究所碩士學位、國際內部稽核師證照，為少數曾於金管會4大局擔任檢查局及銀行局兩局處首長的女性，富邦金將借重其多元專業素養，持續強化公司治理及永續經營。
此外，為提升資本規模及強化財務結構，今日股東會也通過資本公積轉增資發行新股案，擬自公司資本公積提撥65億0748萬6620元撥充資本發行新股，每股面額10元，計發行普通股6億5074萬8662股。為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展的資金需求，今日股東會也通過長期資金募集案，由股東會授權董事會視市場狀況及未來公司資金需求情形籌措長期資金，其發行股數以不超過15億股為原則，此舉將有助強化公司競爭力，對股東權益亦有正面助益。
富邦金董事長蔡明興表示，2023年全球政經情勢多變，資本市場震盪，富邦金控旗下各子公司經營上仍持續有傑出表現，全年稅後淨利達660.2億元，每股盈餘4.8元，連續15年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭！富邦金控資產報酬率（ROA）及股東權益報酬率（ROE）分別為0.60%和9.65%，合併總資產維持成長趨勢，至2023年12月底已逾11兆大關，較2022年底成長5%，穩居國內第二大金控公司。
蔡明興也指出，富邦金2022年第4季正式合併日盛金控後，再於2023年上半年完成旗下包含台北富邦銀行合併日盛銀行及富邦證券合併日盛證券等子孫公司的整併，順利完成台灣金融史上首宗「金金併」，有助擴大客戶規模增加跨售機會，均衡金控業務發展與收益來源，提供客戶更優質多元的產品與便捷的金融服務。
在全力拓展金控版圖的同時，富邦金更以落實風險控管為首要，維持優於市場平均水準的資產品質以及強健的資本結構。2023年底富邦金控的資本適足率（CAR）約128.91%，遠高於法定的100%。
展望2024年，曾銘宗強調，在兼顧風險管理與穩健業務成長下，富邦金將持續深耕台灣市場以及佈局亞洲，未來將持續尋求各項合作機會，除致力於提升現有海外事業營運成果，並以大中華地區及亞洲為重心，評估併購及參股機會，穩定朝成為「亞洲一流金融機構」的目標邁進。