徐巧芯再爆「不是首次收到檢舉」：民眾提供行車紀錄給民代很正常

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徐巧芯也說，至於我手上的其他資料，涉及《個資法》不方便在質詢公布，昨天已經提供相關資訊給檢方，並「聲請證據保存」，避免有人開始滅證。
徐巧芯提出質疑，到底王義川的「資料」哪裡來的？檢方除了傳王義川以外，還會不會傳別人？就可以檢視檢方到底有沒有認真偵辦這麼嚴重的答案了。
另外徐巧芯也提到，前「交通局長」、現任的政策會執行長王義川自己闖紅燈兩次外加左轉，做錯事還要硬扯自己被「監控」，這種的說法又是用膝蓋想出來的嗎？
徐巧芯強調，現代人都有裝行車記錄器，看到政治人物上車，後來又闖紅燈，提供行程記錄器給民代很正常。我自己也被拍過好幾次，也是別人行車記錄器的記載畫面，就沒扯別人跟監。
徐巧芯再爆，自己也不是第一次收到民眾爆料了，只是我都會進行查核比對。我甚至不知道王義川的車牌號碼，只不過因為他2023就被《上報》直擊開始當俠盜獵車手闖紅燈，所以同樣的情況，足以證明那是他的可能性極高。又，我我根本沒舉發，若王義川有罰單，正代表是一般民眾檢舉他的危險行車行為。
最後徐巧芯更說，王義川自己大違規就扯別人跟監，還說要監視器。請問一般民眾被檢舉魔人檢舉，以後也可以跟警方說要調錄影帶，看是誰拍的嗎？這根本就是耍官威、耍特權的無賴行為。一般人不能做的事，就他王義川可以。