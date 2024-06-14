潭子自來水管老舊　楊瓊瓔爭取4千公尺汰換

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立委楊瓊瓔服務處今(14)日上午舉辦「潭子區潭子街二段、潭興路二段及福潭路等自來水汰換管線工程」施工前說明會。台灣自來水公司第四區管理處、中市養護工程處、市議員賴朝國、潭子區長劉汶軒出席，潭北里長林俊堂、潭陽里長楊仲傑、嘉仁里長林瑞文及多位居民也到場關心工程影響範圍及期程。
台水公司第四區管理處長張裕浩表示，中市道路管線統一挖補作業第四工區，目前申請道路挖掘許可中，俟市政府養工處派工，預定7月初進場施工；規劃分兩階段執行，每階段施工期間約3個月，各階段管線埋設完成後亦將道路全面刨除加封，以維護用路人行車安全。
張裕浩說，本工程預計12月底施工完成，完工後可保障民生用水需求，減少破管漏水頻繁開挖情形，提升民眾用水生活品質。非常感謝立委楊瓊瓔協助爭取改善汰管工程經費，此次6566萬元，由水公司全額負擔。
賴朝國表示，透過更新老舊自來水管線，可提升供水穩定。由於潭興路有早市，建議規劃下午施工，以免影響攤商做生意及民眾採買，也希望台水公司以最短的時間、最少的干擾，來完成自來水汰換管線工程。出席說明會的潭北里長林俊堂、潭陽里長楊仲傑、嘉仁里長林瑞文也表示，立委楊瓊瓔持續關心民生用水工程、積極協助爭取經費表示感謝。
立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益指出，當地自來水管管線老舊，平均使用超過40年，可能隨時有破裂滲水之隱憂，因而中斷民生用水，且浪費水資源，另外管線過於老舊，管道內可能含有雜質，造成水質不佳，甚至影響民眾健康。
洪柳益說，潭子區潭子街二段、潭興路二段及福潭路等管線汰舊換新工程，配水管採用耐震性佳、使用年限長、具有防漏效果之DIP (延性鑄鐵管)，汰換管線長度4135公尺，受益的用戶約 572戶，工程經費約 6566萬元。楊委員擔任立委以來，即十分關注管汰問題，也積極督促自來水公司，應逐一汰換台中市各區老舊的自來水管線。
洪柳益也要求，自來水公司應迅速辦理工程施工作業，儘可能縮短工程施工期間，要將對民眾之影響，降至最低。他強調，生活用水是民生最基本的需求，因此老舊管線務必要換新，方能提供市民穩定而優質的水質，給鄉親一個舒適的生活環境。