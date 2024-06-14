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紅髮艾德又結婚了？粉絲嫁給明星臉分身　網友笑喊：杰倫們有福了

▲粉絲Amanda（右）和紅髮艾德的分身Ty Jones結婚，網友們看到笑喊：「杰倫們有福了。」（圖／翻攝地鐵報）
▲粉絲Amanda（右）和紅髮艾德的分身Ty Jones結婚，網友們看到笑喊：「杰倫們有福了。」（圖／翻攝地鐵報）

記者薛羽彤／綜合報導

英國歌手Ed Sheeran（紅髮艾德）靠著高超的吉他技巧，和超有記憶點的一首首情歌征服樂迷，成為近年全球最成功的英國歌手之一。40歲的Amanda Baron是紅髮艾德的超級粉絲，她在10日與29歲的紅髮艾德「明星臉」Ty Jones步入禮堂。而天王周杰倫在大陸有多個明星臉分身，網友看到後笑喊「杰倫們有福了！」

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據英國《地鐵報》報導，Amanda和Ty Jones過去在紅髮艾德的演唱會上由朋友介紹所認識，交往2年決定結婚。Amanda過去常開玩笑說「要嫁給偶像Ed Sheeran」，沒想到最後真的嫁給了偶像的「分身」，她幸福的表示：「這是我一生中最美好的一天！」此外，在婚禮上，他們還邀請了其他的名人「分身」共襄盛舉，包含大衛貝克漢（David Beckham）、哈利王子、傑克船長、「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）等明星臉，讓婚禮增添了許多看點。

▲Amanda（左）嫁給偶像的明星臉，算是另類實現願望。（圖／翻攝地鐵報）
▲Amanda（左）嫁給偶像的明星臉，算是另類實現願望。（圖／翻攝地鐵報）
▲Amanda和Ty Jones的婚禮上，邀請到各個明星臉的人參加婚禮。（圖／翻攝地鐵報）
▲Amanda（左二）和Ty Jones（右二）的婚禮上，邀請到各個明星臉的人參加婚禮。（圖／翻攝地鐵報）
而夫妻倆也有邀請偶像本尊蒞臨婚禮，可惜紅髮艾德人不在國內，但有回信祝福這對佳偶，他們在偶像的歌〈One Life〉伴奏下步入禮堂，隨後前往羅馬尼亞享受蜜月時光。

由於在大陸有多個民眾、賣餅的、直播主、網紅長相與周杰倫極為相似，網友看到紅髮艾德的明星臉後，笑喊「當年昆凌差點跟周餅倫結婚」、「糾結倫可以結好幾次」、「杰倫們有福了。」

▲大陸賣餅的與周杰倫外貌極為相似，他特地將攤位取名「粥餅倫」。（圖／微博）
▲大陸賣餅的與周杰倫外貌極為相似，他特地將攤位取名「粥餅倫」。（圖／微博）

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