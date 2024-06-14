台積電神龍擺尾、鴻家軍齊攻　台股收在最高點22504點、再創新高

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資金今日持續匯集在電子股，成交比重來到63.2%。權值股全數走高，台積電今日大多時間都在盤下，尾盤急拉收在今日最高點922元，上漲3元或0.33%，日K拉出長下影線，挹注大盤指數就有23點；鴻海是表現最強勁的權值股，盤中點火極拉，最高一度來到198.5元，終場上漲6元或3.13%，收在198元，再創16年新高，離200元大關更進一步，挹注大盤指數有24點；聯發科則是終場收漲10元或0.72%，收在1395元。
鴻海再創16年新高，帶動鴻家軍集體動起來，榮創、台揚、正達亮燈漲停，GIS-KY上漲逾6%，建漢上漲逾5%，位速上漲逾4%，廣宇、群創上漲逾3%。
今日也有續強的族群，就是蘋概股，持續受惠WWDC利多推動，尼得科超眾、佳必琪、正達亮燈漲停，嘉澤逼近漲停上漲逾9%，祥碩上漲逾8%，同亨、貿聯-KY、GIS-KY上漲逾6%，大立光、瀚荃上漲逾5%。
而今日表現最強勁的是在非電族群，其中又以重電以及電線電纜股最強勁，受惠於美國電力公司近期對台灣重電業者發出供應鏈邀約，希望台廠能赴美設廠，激勵重電類股指數終場上漲4.5%，位居漲幅排行榜冠軍，而電線電纜股上漲3.1%，位居漲幅排行榜亞軍。其中多檔亮燈漲停，包括士電、億泰、華城、合機、亞力，此外華城來到920元，成功站上900元關卡，華電上漲逾7%，玖鼎電力、大亞上漲逾6%，中興電、宏泰上漲逾5%。
前幾天走弱的航運股今日也有表現，類股指數上漲3.1%，位居漲幅排行榜第三名，萬海亮燈漲停，來到92.8元，中櫃上漲逾5%，志信、陽明上漲逾4%，長榮上漲逾3%，四維航上漲逾2%。