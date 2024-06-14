影／棒球版「微笑吃T」？國民打者三振後未抗議遭驅逐 主播也傻眼

我是廣告 請繼續往下閱讀
這樣的畫面出現在本場比賽6局上半無人出局時，Lane Thomas首先上場打擊，他在球數兩好兩壞時，看著老虎先發投手Casey Mize一顆96英里高角度的直球進壘，沒有選擇揮棒，但主審Emil Jimenez卻認為這是顆好球，於是判定打者遭到三振出局。
Lane Thomas當下並不認為這是一顆好球，但也沒有做出激烈的抗議行為，於是稍微看了一下主審，但他還來不及向主審說話，主審Jimenez就大手一揮，把他驅逐出場。值得一提的是，現場收音也還原事發情況，Thomas遭驅逐後則說：「什麼？你在跟我開玩笑嗎？」
對於Lane Thomas被趕出場這件事，球賽主播Kevin Frandsen也顯得相當難以置信，他表示：「我們都有影片跟收音，他（Lane Thomas）什麼也沒說。這真的太糟糕了，這樣的情況只會讓人更為不滿。」
事實上本場比賽主審Emil Jimenez，今年僅僅是他的第2個大聯盟執法賽季，他在2023年之前，都在小聯盟擔任執法裁判。今天將Thomas驅逐出場這件事，許多網友對於這位二年級裁判做出這樣的判決，都感到相當不滿。
賽後Thomas親自受訪 坦言絕對沒有向主審說什麼
Lane Thomas也在賽後接受訪問，根據美媒《華盛頓郵報》報導，Thomas說：「現在回想起來，我覺得這樣的決定（遭驅逐出場）有點快。我絕對沒有對他（主審）說什麼，所以這對我來說，是非常令人沮喪的部分。」