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投手柯妤歡曝曾想放棄壘球！獲威德獎學金支持 願成為母親驕傲

▲美國知名保健品牌「威德」2020年與高中體總共同籌辦「威德眾星獎助計畫」，提供高中運動員獎助學金，四年來累計430位同學受惠。（圖／美國威德提供）
▲美國知名保健品牌「威德」2020年與高中體總共同籌辦「威德眾星獎助計畫」，提供高中運動員獎助學金，四年來累計430位同學受惠。（圖／美國威德提供）

生活中心/綜合報導

美國知名保健品牌「威德」，自2020年與高中體總共同籌辦「威德眾星獎助計畫」，提供高中運動員獎助學金，四年提供2460萬獎助學金，累計430位同學受惠。第四屆「威德眾星獎助計畫」頒獎典禮，5/30於臺北格萊天漾大飯店舉行。

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威德眾星獎助計畫年度獎助學金高達760萬。贊助對象包含高中籃球聯賽(HBL)、高中排球聯賽(HVL)，今年增加中小學女子壘球聯賽(HSL)。

連續3年，美國威德邀請知名導演李惠仁為獎助計畫拍攝紀錄片。記錄獲獎學生在逆境中不畏困境、勇往直前的故事。

▲典禮首映由國內知名導演李惠仁拍攝的紀錄短片。紀錄獲獎學生在逆境中不畏艱難的故事。（圖／美國威德提供）
▲典禮首映由國內知名導演李惠仁拍攝的紀錄短片。紀錄獲獎學生在逆境中不畏艱難的故事。（圖／美國威德提供）
HSL獲獎學生紀錄片主角，埔里高工女壘隊柯妤歡。她在家中13個孩子裡排行第8，六年前，爸爸肝癌過世，母親成家中唯一經濟支柱。

高二時，為減輕媽媽的負擔，柯妤歡曾考慮放棄壘球去工作。她表示：「對我來說，家裡比較重要。我知道媽媽希望我繼續讀書和打球，但我不想讓她那麼辛苦。」

在學校老師的協助下，柯妤歡獲得了威德獎學金及其他贊助，並以出色的表現得到進入企業隊的機會。她表示：「感謝老師的推薦，以及所有幫助過我的人，我會繼續努力。」

▲紀錄片主角，埔里高工女壘投手柯妤歡的母親。（圖／美國威德提供）
▲紀錄片主角，埔里高工女壘投手柯妤歡的母親。（圖／美國威德提供）
在頒獎典禮上，柯妤歡透過紀錄片首次聽見母親的心聲與期許。她表示，順利獲得這些幫助，讓她在壘球的道路上繼續前進。希望未來能成為家裡的驕傲，不辜負媽媽的期望。

紀錄片中，柯媽媽開心向鏡頭展示，妤歡在企業隊拍攝的形象照。她表示：「我很高興，我有這樣的女兒。希望她能夠繼續為我們國家，為我們家爭取榮耀。」

▲第四屆「威德眾星獎助計畫」首屆擴大補助中小學女子壘球聯賽(HSL)。年度總獎助學金高達760萬。（圖／美國威德提供）
▲第四屆「威德眾星獎助計畫」首屆擴大補助中小學女子壘球聯賽(HSL)。年度總獎助學金高達760萬。（圖／美國威德提供）
美國威德四年來投入超過6000萬元，贊助各類運動賽事，為高中運動員提供獎助學金和保健食品。美國威德亞太區執行副總Maria Chen表示：「我們希望在他們最需要幫助的時候，成為他們背後的力量。」「只要一點點幫助，這些孩子就可以有很大的不同。」

高中體總朱彩鳳秘書長，也曾在本屆獎助計畫評審會議時表示，壘球是非常辛苦的項目，選手多來自弱勢的偏遠地區，需要給予協助。今年威德將計畫擴及女子壘球，讓更多球員在眾星獎助計畫中受益。

美國威德官網：https://pse.is/62hjw7
威德眾星獎助計畫官網：https://pse.is/62hk5g

威德眾星獎助計畫紀錄短片
HBL媽媽說快樂打球：https://youtu.be/JX9NhPyPeII
HVL兩姐妹的願望：https://youtu.be/AekXYKBOiXA
HSL點一盞燈開一扇窗：https://youtu.be/ozQE-08kNxo
 

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