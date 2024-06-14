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翁曉玲罵綠委！吳宗憲還原現場「制止人身攻擊」：我也被罵很難聽

▲國民黨立委翁曉玲卻在過程中吐出，「民進黨就是亂討論」、「國民黨已經包容你們太久」、「我就是比你們大！怎麼樣？」等等言論引起爭議。（圖／NOWnews攝影中心）
▲國民黨立委翁曉玲卻在過程中吐出，「民進黨就是亂討論」、「國民黨已經包容你們太久」、「我就是比你們大！怎麼樣？」等等言論引起爭議。（圖／NOWnews攝影中心）

記者莊蕙如／台北報導

立法院司委會討論年金改革相關法案，國民黨立委翁曉玲嗆民進黨「國民黨已經包容你們太久」、「我就是比你們大！怎麼樣？」召委吳宗憲也出言制止說「不要人身攻擊」，該段畫面引發熱議。吳宗憲今（14）日還原現場表示，過去主持會議也被他們罵得很難聽，當時也說過不要對他人身攻擊這句話，但昨真沒聽到誰講了神經病這句話。

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翁曉玲不滿討論卡關，在發言時指責民進黨向來就是擾亂議事，「國民黨已經包容你們太久，你們就是沒有意義討論、亂討論，還敢說這是沒有民主。」

吳宗憲說，「我說的不要人身攻擊，主要是有人罵神經病，但當時民進黨指責翁曉玲委員，可是翁說沒有，所以我的意思是說大家不要人身攻擊，我沒聽到有人罵神經病這句話，但有聽到有人指責別人罵神經病這一句話。」

吳宗憲透露，其實主持會議也曾被他們罵得很難聽，當時也說過不要對他人身攻擊這句話，其實昨天彼此在論理，總共審查11個條文，有10個條文大家沒有意見，9點詢答到下午審查條文，下午只有審查一個條文，所以花一個下午審查。

吳宗憲提及，昨天他沒有限制委員發言次數跟時間，最後卻被說黑箱立法、不給討論，是蠻莫名其妙。他強調，遭指不給討論，他無法接受「不要拿帽子扣別人。」

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