北捷文湖線5大效益優化！車廂載客數增至420名 2025年中完成改裝
為提升文湖線尖峰運能、打造更友善搭乘環境，台北捷運公司參考前次馬特拉(VAL256)列車優化空間試辦經驗，以及相關專家學者意見，同時兼顧各方需求，進行全車隊車廂內裝優化作業。優化完成後的列車，內部動線將更順暢，有助加快紓解尖峰時段人潮，並於即日起陸續上線，預計2025年中完成文湖線25列馬特拉的列車改裝。
記者林莞茜／綜合報導
北捷表示，本次優化項目包含移除各車廂入口部分立柱、縮小車門旁扶手寬度；第2、3節車廂拆除車門旁雙人座椅及行李架，保留車廂中央區的4組背對背座椅，並增設窗邊扶手及車頂手拉環。優化後的車廂有五大效益，包括動線更順暢、空間更優化、功能更多元、引導更明確及運能更增加。
動線更順暢方面，北捷移除各車廂入口部分立柱，可提供輪椅及幼兒推車旅客更友善的搭乘環境，同時提高旅客向車廂內移動意願，並加快疏解尖峰時段侯車人潮及提高尖峰車廂運量；空間更優化，移除車門旁雙人座椅以及行李架，使空間更方正；功能更多元，增設窗邊扶手及車頂手拉環，有需要的旅客，有更多地方可以扶握；引導更明確，優化車廂引導標示清晰放大，引導動線更加明確；運能更增加，內裝優化後，每列車的總載客數從約400名增加至約420名，提高尖峰運量。
另為加強疏運文湖線尖峰人潮，北捷自2023年2月份起，延長尖峰最密班距時段，及完成改裝龐巴迪(BT370)車型座椅及部分行李架拆除，最尖峰時段每小時可增加約1,000人次載客量。