三大法人喊買232億！台股尾盤急拉上漲192點、再創歷史新高

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台北股市今日開盤由於台積電熄火，因此在盤面震盪，不過隨後在鴻家軍，以及重電、營建等非電族群的領漲下走高，再加上台積電尾盤點火收紅，帶動大盤收在今日最高點22504.72點，上漲192.68點或0.86%，再創歷史新高，日K連3紅，成交量為4963.4億元。此外，台股今日收週線，本週上漲646.34點或2.96%，週K連2紅。中小型股也同步走高，最高點一度來到267.47點，終場上漲0.76點或0.29%，收在266.93點，成交量為1134.63億元。
資金今日持續匯集在電子股，成交比重來到63.2%。權值股全數走高，台積電今日大多時間都在盤下，尾盤急拉收在今日最高點922元，上漲3元或0.33%，日K拉出長下影線，挹注大盤指數就有23點；鴻海是表現最強勁的權值股，盤中點火極拉，最高一度來到198.5元，終場上漲6元或3.13%，收在198元，再創16年新高，離200元大關更進一步，挹注大盤指數有24點；聯發科則是終場收漲10元或0.72%，收在1395元。
今日個股成交量排行榜前五名為：大同、陽明、泰金寶-DR、鴻海、大亞；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、華城、中興電、奇鋐。