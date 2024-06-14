全球人壽線上線下並進　深化國人防詐意識

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另外，考慮到樂齡族群屬於金融弱勢族群，為強化樂齡族群的正確保險觀念以防止詐騙與剝削，全球人壽樂齡專屬網站「樂活保險村」以簡答題方式，協助樂齡族輕鬆檢視自身是否具備正確的保險觀念，並透過漫畫來呈現遭受金融詐騙可能造成老本失血的常見案例，協助長者們更容易理解保險商品與其他金融商品的差別，同時提升長者們金融知識及防詐能力。
除此之外，全球人壽線下防詐亦不遺餘力，為提升同仁防範意識與觀念，進一步認識金融詐騙類型與防治措施，全球人壽已舉辦多場金融詐騙防治宣導講座及教育訓練，透過實務操作訓練，加強保戶與同仁識詐、防詐能力。今年分別於3月在台中分公司、4月在台南分公司及總公司開設內外勤同仁教育訓練課程，邀請台中市警察局第六分局偵查隊小隊長李正隆、台南市警察局第一分局巡佐王棠萱，以及內政部警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心金融研析股股長洪丞奇，宣導詐騙犯罪趨勢、詐騙犯罪手法、詐騙金流態樣及防治措施。值得一提的是，今年4月中，全球人壽台中分公司及彰化服務中心同仁親赴南投縣私立仁和長期照顧中心，對長照中心的樂齡長者實地進行反詐騙宣導，講師以幽默詼諧、淺顯易懂的說明，將現在的詐騙集團比喻為以前的金光黨，讓樂齡長者們更清楚了解防詐宣導內容。
全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，建立以「公平待客」為核心之企業文化，積極落實公平待客之創新與優化作為。今年全球人壽30周年，面對科技進步衍生的各種新型詐騙，已將詐騙防治列為今年公平待客的重點措施，持續以客戶需求出發，以實際行動維護金融消費者的權益，將「愛與責任」融入每一位保戶的生活中，期許成為保戶最值得信賴的終身夥伴。