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全球人壽線上線下並進　深化國人防詐意識

▲全球人壽台中分公司及彰化服務中心同仁，前往長照中心，舉辦防詐騙宣導活動。（圖／品牌提供）
▲全球人壽台中分公司及彰化服務中心同仁，前往長照中心，舉辦防詐騙宣導活動。（圖／品牌提供）

本報訊

近年詐欺案件節節上升，據內政部警政署統計，2023年詐欺案件超過3萬7千件。全球人壽發揮保險核心職能，落實金融消費者保護，已將詐騙防治列為今年公平待客的重點措施，線上線下並進，引領全民共同識詐、防詐。線上包括於官網創建「防詐騙專區」，並建置樂齡專屬網站「樂活保險村」，積極提升國人防治金融詐騙與剝削的能力；線下則攜手警政單位對內外勤同仁進行防詐教育訓練宣導，並深入偏鄉強化樂齡長者識詐能力，履踐「因為愛 責任在」品牌精神。

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▲全球人壽官網防詐騙專區，幫助提升民眾識詐防詐能力。（圖／品牌提供）
▲全球人壽官網防詐騙專區，幫助提升民眾識詐防詐能力。（圖／品牌提供）
全球人壽推廣「防止金融詐騙」知識與觀念不遺餘力，據統計，近年詐騙超過六成受害者集中於18-39歲族群，為使社會大眾關注並留意金融詐騙議題，全球人壽今年5月已於官網特設「防詐騙專區」，透過四大面向強化金融防詐宣導，增進民眾識詐能力，其中，「防詐騙宣傳」為民眾普及最常見的3大保險詐騙樣態以及10項防詐小撇步；「防詐騙之因應」教民眾如何辨識正確資訊，遇到金融詐騙時不慌張更不上當；「宣傳影音」則提供簡便易懂的影音素材，幫助民眾快速了解常見的金融詐騙手段；同時提供更多相關連結，引導民眾到金管會、警政署與行政院消保會的防詐騙網站管道，全面掌握更多最新詐騙手法。

另外，考慮到樂齡族群屬於金融弱勢族群，為強化樂齡族群的正確保險觀念以防止詐騙與剝削，全球人壽樂齡專屬網站「樂活保險村」以簡答題方式，協助樂齡族輕鬆檢視自身是否具備正確的保險觀念，並透過漫畫來呈現遭受金融詐騙可能造成老本失血的常見案例，協助長者們更容易理解保險商品與其他金融商品的差別，同時提升長者們金融知識及防詐能力。

 除此之外，全球人壽線下防詐亦不遺餘力，為提升同仁防範意識與觀念，進一步認識金融詐騙類型與防治措施，全球人壽已舉辦多場金融詐騙防治宣導講座及教育訓練，透過實務操作訓練，加強保戶與同仁識詐、防詐能力。今年分別於3月在台中分公司、4月在台南分公司及總公司開設內外勤同仁教育訓練課程，邀請台中市警察局第六分局偵查隊小隊長李正隆、台南市警察局第一分局巡佐王棠萱，以及內政部警政署刑事警察局打擊詐欺犯罪中心金融研析股股長洪丞奇，宣導詐騙犯罪趨勢、詐騙犯罪手法、詐騙金流態樣及防治措施。值得一提的是，今年4月中，全球人壽台中分公司及彰化服務中心同仁親赴南投縣私立仁和長期照顧中心，對長照中心的樂齡長者實地進行反詐騙宣導，講師以幽默詼諧、淺顯易懂的說明，將現在的詐騙集團比喻為以前的金光黨，讓樂齡長者們更清楚了解防詐宣導內容。

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，建立以「公平待客」為核心之企業文化，積極落實公平待客之創新與優化作為。今年全球人壽30周年，面對科技進步衍生的各種新型詐騙，已將詐騙防治列為今年公平待客的重點措施，持續以客戶需求出發，以實際行動維護金融消費者的權益，將「愛與責任」融入每一位保戶的生活中，期許成為保戶最值得信賴的終身夥伴。

▲全球人壽線上線下並進推動防詐騙宣導。
▲全球人壽線上線下並進推動防詐騙宣導。

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