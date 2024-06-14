特企／《淚之女王》普美代言植物品牌　植感選物快閃正式登場！

全台第一個「韓國植感潮流快閃」於6月3日登場！由位於師大商圈的b.ring概念體驗店策劃為期一個月的質感快閃店，現場不僅有與設計美學結合的植栽商品，還有韓式植萃好物讓你有如置身自然之中，體驗植物帶來的療癒能量！
這次「城市裡的草本學」快閃活動首次邀請到韓國植物風格團隊SundayPlanet 47、超人氣植萃洗護品牌的CH6，以及擄獲眾多韓國明星的漢方保養Jaunkyeol聯合進駐b.ring概念體驗店。
植栽融入設計 打造複合式品牌體驗空間
有感於現代生活型態轉變、節奏越來越快速，現代人們少了很多與大自然接觸的機會，本次快閃主題以「城市裡的草本學」，希望能拋開繁忙擁擠的水泥叢林，透過植物的力量讓埋頭在忙碌生活中的人們，都能多一點自然的溫度。
《淚之女王》Apink 普美代言 SundayPlanet 47 首度登台！
首度邀請到韓國知名植物風格品牌的SundayPlanet 47來台，SundayPlanet 47品牌寓意取自於4月7日充滿春日陽光的星期日，期待植物的存在如綠洲般，為城市提供明亮和溫暖的力量，能夠拉近人們與大自然的距離。
SundayPlanet 47不僅是韓國MZ世代年輕人討論度超高的品牌，更是韓國聖水洞小眾品牌、現代百貨的快閃常客。由時下熱播劇《淚之女王》羅秘書Apink普美代言，SundayPlanet 47的產品系列涵蓋植物生長噴霧、獨家設計的多彩盆器、植物隨行包，還有植物新手入門適用的養護組合，都能輕鬆感受到SundayPlanet 47獨特的品牌魅力，植物迷們千萬別錯過！就算是入門新手，擁有SundayPlanet 47品牌你也可以輕鬆成為綠手指，不需要特別照顧也能在家養植物。
好看 好用 好好玩
現場不只好逛更好買，快閃店全品項限時低至6折！只要來店即享一次免費扭蛋，還有機會直接把SundayPlanet 47、Jaunkyeol、CH6三大品牌正品帶回家！加碼完成指定任務，還有能抽首爾林香氛乙瓶！期間限定除了品牌體驗好禮外，來店還能體驗韓國超夯拍貼機，多種AR虛擬背景、AI染髮設計只在MIRART！詳情請見官方網站。
城市裡的草本學
日期：2024.06.03～2024.06.28
地點：b.ring 概念體驗店(捷運台電大樓站)
地址：台北市大安區雲和街49-1號
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