史努比跨業合作推寵物元宇宙　號召百萬愛心送花蓮

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EMJ. LIFE指出，針對每組SNOOPY野餐組買家，加碼提供僅此活動才有的「PINK LOVE寵物孵化器」乙個，用戶註冊後可獲得一個孵化器，此次活動可額外兌換寵物孵化器誕生一隻貓咪或狗狗，享有正式上線後每日「無限次」生成AI寵物寫真集。
于玲燕說，傑迪斯發起SNOOPY PICNIC「愛要及時 史命必達」愛心認購活動，將購買史努比野餐組的10%提撥做公益，要把百萬愛心送到花蓮第一線服務工作者手上，延續災後重建的力量。
基督教芥菜種會強調，除了於403震後第一時間的安置、救助等工作，第二階段，將持續推動以工「帶」賑，推動地方經濟的恢復與振興，並協同打造韌性社區，面臨全球氣候改變下帶來的劇烈自然變化，可能延續造成的危機。
花蓮縣秀林鄉得吉利部落會議副主席Lowbing Miyu珞斌．渳尤說，崇德部落將近70%都在做觀光業，包含旅宿業、餐飲業、獨木舟、SUP等，目前幾乎停擺，遊客數量大幅降低，當地部落1,200多人、560幾戶，幾乎家家受到影響。他指出，希望之後遊客仍然願意進來，享受部落的美食、人文景觀、歷史文化，住當地旅社，體驗部落生活。
「愛要及時・史命必達」活動即日起至6月30日，全台限量1.2萬套組史努比野餐組，每組1799元（含運），內容物有史努比提籃、野餐墊與數字油畫一組，同時加碼再送精美好禮與折價券。