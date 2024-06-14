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史努比跨業合作推寵物元宇宙　號召百萬愛心送花蓮

▲SNOOPY寵物野餐組含野餐籃、野餐墊與數字油畫，民眾可選擇一組經典人物版或歡樂節日版。（圖／傑迪斯提供）
▲SNOOPY寵物野餐組含野餐籃、野餐墊與數字油畫，民眾可選擇一組經典人物版或歡樂節日版。（圖／傑迪斯提供）

記者陳美嘉／高雄報導

史上最經典的可愛小狗史努比與EMJ.LIFE等跨業結合，針對寵物族群推出SNOOPY戶外野餐墊與提籃組合，將提供飼主與心愛毛孩全新元宇宙體驗，此外，還加碼SNOOPY PICNIC「愛要及時・史命必達」活動，將購買史努比野餐組的10%提撥做公益，捐贈「基督教芥菜種會」服務花蓮受災與弱勢居民生活。

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《PEANUTS》授權公司-傑迪斯整合行銷執行長于玲燕表示，目前EMJ.LIFE旗下正在進行大規模內部封測階段的PET JOURNEY平台，針對最大的貓狗市場，推出元宇宙世界，飼主從有毛孩的第一天，就可以藉由平台開始彙整點滴生活照片，使用AR互動功能、社群功能以及AI生成寵物寫真集服務，未來，在毛孩離開世界之後，還可以延續陪伴在元宇宙世界裡。

▲EMJ. LIFE對每組史努比野餐組買家，加碼提供僅此活動才有的「專屬PINK LOVE寵物孵化器」乙個，以及未來正式上線後每日無限次AI生成寵物寫真集。（圖／EMJ. LIFE 提供）
▲EMJ. LIFE對每組史努比野餐組買家，加碼提供僅此活動才有的「專屬PINK LOVE寵物孵化器」乙個，以及未來正式上線後每日無限次AI生成寵物寫真集。（圖／EMJ. LIFE 提供）
EMJ. LIFE指出，針對每組SNOOPY野餐組買家，加碼提供僅此活動才有的「PINK LOVE寵物孵化器」乙個，用戶註冊後可獲得一個孵化器，此次活動可額外兌換寵物孵化器誕生一隻貓咪或狗狗，享有正式上線後每日「無限次」生成AI寵物寫真集。

于玲燕說，傑迪斯發起SNOOPY PICNIC「愛要及時 史命必達」愛心認購活動，將購買史努比野餐組的10%提撥做公益，要把百萬愛心送到花蓮第一線服務工作者手上，延續災後重建的力量。

▲基督教芥菜種會於403花蓮震後第一時間，提供新城鄉的習藝所作為災民臨時安置避難區，並給予災戶緊急救助及扶助金。（圖／基督教芥菜種會提供）
▲基督教芥菜種會於403花蓮震後第一時間，提供新城鄉的習藝所作為災民臨時安置避難區，並給予災戶緊急救助及扶助金。（圖／基督教芥菜種會提供）
基督教芥菜種會強調，除了於403震後第一時間的安置、救助等工作，第二階段，將持續推動以工「帶」賑，推動地方經濟的恢復與振興，並協同打造韌性社區，面臨全球氣候改變下帶來的劇烈自然變化，可能延續造成的危機。

花蓮縣秀林鄉得吉利部落會議副主席Lowbing Miyu珞斌．渳尤說，崇德部落將近70%都在做觀光業，包含旅宿業、餐飲業、獨木舟、SUP等，目前幾乎停擺，遊客數量大幅降低，當地部落1,200多人、560幾戶，幾乎家家受到影響。他指出，希望之後遊客仍然願意進來，享受部落的美食、人文景觀、歷史文化，住當地旅社，體驗部落生活。

「愛要及時・史命必達」活動即日起至6月30日，全台限量1.2萬套組史努比野餐組，每組1799元（含運），內容物有史努比提籃、野餐墊與數字油畫一組，同時加碼再送精美好禮與折價券。

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