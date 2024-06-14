特企／床墊發霉怎麼辦？床墊保養與清潔這樣做　降低床墊發霉機會

床墊保養重點一、使用保潔墊
床墊表布清潔不易，因此楊執行長提醒絕對不要直接躺在床墊上，避免身上的汗水皮屑直接接觸布料，長久下來，即使沒有發霉，也會孳生細菌。楊執行長建議，使用床墊時除了鋪上床包、被單之外，更應該使用防水保潔墊，避免汗水或是不小心打翻的液體滲透，減少床墊發霉的可能。
床墊保養重點二、保持室內乾燥
潮濕的環境除了容易造成床墊表布發霉，也會讓床墊底層的彈簧變質。因此楊執行長建議臥室內可開除濕機，降低環境濕度，減少霉菌和塵蟎孳生的機會。
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除了開除濕機之外，在天氣好的時候將床墊搬到戶外曬曬太陽，也能去除床墊內部的溼氣和霉菌。但楊執行長提醒，如果床墊內有乳膠材質，則不適合在太陽底下曝曬，會讓乳膠變質、脆化。
除了日常使用用以上方法保養床墊減少發霉機會外，楊執行長也提到，可以每半年至一年使用小蘇打粉清潔床墊。將床墊表層的灰塵用吸塵器吸乾淨後，撒上小蘇打粉，靜置4小時，讓小蘇打粉吸附水氣與異味，最後再用吸塵器將小蘇打粉吸除即可。
如果是沾到髒汙，則楊執行長建議還是請專業的床墊清潔廠商處理，以免越弄越糟。至於已經產生發霉痕跡的床墊，楊執行長表示，為了自身的健康，還是換張乾淨的新床墊吧！
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