今日來講股／投資人「懼高症」　專家透露用AI搭配這些有表現機會

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黃文清指出，雖然權值王台積電稍作休息，但鴻海相關的AI伺服器概念股或是蘋果概念股都還有表現空間與補漲機會，目前盤勢仍是多頭持續，且傳產的重電因夏季用電高峰，以及非核家園的議題，近來成為強勢股，有些可能漲多，但部分短線上有機會表態。
黃文清認為，台股目前行情集中在多頭氣氛，今年6到9月陸續除息，預計有近500點的指數蒸發，但這時候殖利率行情好的，以及高股息ETF挹注的資金，都讓高股息的個股維持一定程度的熱絡，這也是為什麼央行打炒房但營建股卻不跌反漲，主要原因還是因為殖利率成績不錯，資金都往營建股走，但投資人要留意有些漲幅不小了，就不要再追高。
針對下周台股盤勢，黃文清預期持續震盪盤堅，建議投資人可以以AI相關族群為主，搭配其他重電、營建、高股息或受惠旺季的蘋概股，因為這些都有機會輪動到。至於國際因素，投資人仍要持續關注美國聯準會的利率決策走向，包括通膨、就業或製造業採購經理人指數（PMI）等相關經濟數據。
另外，黃文清也提醒，美國科技股表現同樣得持續留意，目前輝達股票分割後仍持續上漲，其他半導體也續強，不用太過擔心，只是投資人還是得留意大盤在震盪盤堅的過程中，最怕市場過熱，若出現帶量中長黑的狀況，就是一種警訊了！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。